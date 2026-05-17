Finali kaybeden Cristiano Ronaldo, maç sonunda hüngür hüngür ağladı

17.05.2026 17:52
Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi 2 finalinde Gamba Osaka'ya 1-0 yenildi. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, maçın ardından gözyaşlarına boğuldu. Al Nassr ile çıktığı 5 final maçını da kaybeden Ronaldo'nun final laneti son bulmadı.

RONALDO HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Suudi ekibi Al Nassr'ın 41 yaşındaki Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, maçın sona ermesiyle birlikte gözyaşlarına boğuldu. Hüngür hüngür ağlayan yıldız ismin üzüntüsü kameralara anbean olarak yansıdı.

5 FİNALİ DE KAYBETTİ

2023 yılından beri Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, takımıyla çıktığı 5 final maçını da kaybetti. Ronaldo, böylece Suudi ekibinde henüz şu ana kadar kupa kazanamadı.

AL NASSR PERFORMANSI

Al Nassr'da tüm kulvarlarda 142 maça çıkan Ronaldo, rakip kalelere 121 gol atma başarısı gösterdi. Yıldız oyuncu, ayrıca 24 golün asistini yaptı.

    Yorumlar (1)

  • Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Messi babası emzik versin,55 yaşına kadar oynarsa rekor kırıyor ama. 3 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu halini unutun! Dövüş maçı için 1,5 yılda 45 kilo verdi, bambaşka birine dönüştü
ABD ve İran restleşti: İki taraf da birbirine 5 şart sundu
Diyarbakır'da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Çorlu'da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti
