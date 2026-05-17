Fenerbahçe transferi bitiriyor! Andrew Robertson ile anlaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe transferi bitiriyor! Andrew Robertson ile anlaşıldı

Fenerbahçe transferi bitiriyor! Andrew Robertson ile anlaşıldı
17.05.2026 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin, Liverpool'un deneyimli sol beki Andrew Robertson ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. 

ROBERTSON İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

TRT Spor'un haberine göre; Sarı-lacivertliler, Liverpool'un deneyimli sol beki Andrew Robertson ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Fenerbahçe yönetiminde İskoç futbolcu ile yapılan görüşmelere Ertan Torunoğulları ve Ömer Topbaş'ın katıldığı belirtilirken, taraflar arasında büyük oranda mutabakat sağlandığı öne sürüldü.

TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki Robertson'un, İngiltere'den ayrılarak kariyerine yeni bir sayfa açmak istediği aktarıldı. Deneyimli sol bekin Türkiye seçeneğine olumlu baktığını ifade edilirken, yeni Fenerbahçe yönetimine sunulacak raporda da isminin yer alacağı kaydedildi.

İSTATİSTİKLERİ 

Liverpool formasıyla toplam 377 maça çıkan Robertson, bu süreçte 14 gol ve 69 asistlik performans sergilemeyi başardı. 

Fenerbahçe, Liverpool, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe transferi bitiriyor! Andrew Robertson ile anlaşıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • B. Fatih B. Fatih:
    Hergün ayrı bi yalan. fenerde şu anda icraat yapacak bir yönetim yok.günü dolup bırakacak olan bi grup var..beklentileri çok yükseltmeyin uefa ya borcunuzu ödeyin,asgari ücretliler sizi kurtarmaz.. 0 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Belediye binası önünde “makam aracı“ pozu Belediye binası önünde "makam aracı" pozu
İstanbul’da hayatın iki farklı yüzü aynı karede İstanbul'da hayatın iki farklı yüzü aynı karede
Trafikte tartıştığı kadına kafa atan fenomene unutamayacağı ceza Trafikte tartıştığı kadına kafa atan fenomene unutamayacağı ceza
5 bin TL için kuzen katili oldu 5 bin TL için kuzen katili oldu
Efes 2026’da güç gösterisi MSB’den dost ülkelerle ortak mesaj Efes 2026'da güç gösterisi! MSB'den dost ülkelerle ortak mesaj

19:10
Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş
Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş
18:52
NEC Nijmegen’den tarihi başarı Fenerbahçe’nin muhtemel rakibi oldular
NEC Nijmegen'den tarihi başarı! Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi oldular
18:39
Kadıköy’de sağanak yağış Fenerbahçe tribünlerine çatıdan su sızdı
Kadıköy'de sağanak yağış! Fenerbahçe tribünlerine çatıdan su sızdı
17:28
Çorlu’da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
Çorlu'da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
17:15
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti
17:12
Rasim Ozan Kütahyalı’nın 244 sayfalık ifadesi 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi
Rasim Ozan Kütahyalı'nın 244 sayfalık ifadesi! 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 19:23:21. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe transferi bitiriyor! Andrew Robertson ile anlaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.