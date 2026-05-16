Görüntü İstanbul'daki gölden! Kilometrelerce boru hattı çıktı
Görüntü İstanbul'daki gölden! Kilometrelerce boru hattı çıktı

16.05.2026 09:39
İstanbul Eyüpsultan'daki Varan Gölü'nde kurulan boru hattıyla, yaklaşık 6 yıldır kaçak su çekildiği, çekilen suyun tankerlere yüklenip satış yapıldığı iddia edildi. Bölgede balık tutarken düzeneği fark ettiğini söyleyen Onur Özer, "Yaklaşık bu boru 2,5 - 3 kilometre arası, öyle bir sistem var burada yukarı kadar, fabrikaya kadar. Burada demek ki su yukarı çıkıyor, bir yerde toplanıyor, oradan fabrikalara, tankerlere, demek ki burada satış var; yani burada bir yolsuzluk var" dedi.

Eyüpsultan'da doğal bir su kaynağı olan Varan Gölü'nde, sanayi tipi elektrik kullanılarak kurulan ve yaklaşık 3 kilometre boyunca uzandığı iddia edilen kaçak bir su hattı olduğu savunuldu. Balık tutmak için sık sık göl çevresine geldiklerini belirten Onur Özer, "Biz burayı yeni fark ettik ama bu sistem 2021'den beri var. 2021'den beri, 5-6 yıldır buradan ne kadar su çekildiği, ne kadar kazanç elde edildiği belli" diye konuştu.

"KABLOLARI BORULARI TAKİP ETTİK"

Göl kenarında dolaşırken suyun içinden karaya uzanan boruları ve elektrik tesisatını fark ettiğini söyleyen Onur Özer, "Biz buraya yaklaşık 1 hafta önce balık tutmaya geldik. Karşıdan baktığımız zaman burada bir sistemin olduğunu düşündük. Oradan dolandık, geldik. Gerçekten burada bir sistem var. Burası İstanbul, Pirinççi, Eyüpsultan, Varan Gölü. Burada bir sanayi elektriği var. Normal bir elektriğin böyle bir sistemi çalıştırma ihtimali sıfır. Kabloları, boruları takip ettik. Yukarıda bir işletmeye ait olduğunu düşünüyoruz ki öyle zaten. Biz gerekli yerlere şikayetimizi yaptık. BEDAŞ olsun, Orman Müdürlüğü olsun, her yere gereken yerlere söyledik. Burada böyle bir sistem var, kimsenin haberi yok. Burası sadece itfaiyenin gelip helikopterle su alıp götürebileceği bir yer. Biz bunun peşini bırakmayacağız" diye konuştu.

"NORMAL BİR ELEKTRİK BU SUYU POMPALAYAMAZ"

Hattın yaklaşık 2,5 ile 3 kilometre boyunca devam ettiğini ifade eden Özer, "Yaklaşık bu boru 2,5 - 3 kilometre arası, öyle bir sistem var burada yukarı kadar çünkü fabrikaya kadar. Burada demek ki su yukarı çıkıyor, bir yerde toplanıyor, oradan fabrikalara, tankerlere, demek ki burada satış var; yani burada bir yolsuzluk var. Gerçekten öyle, bir yolsuzluk var burada. Ben onu dile getiriyorum. Burası şimdi herkesin. Burada herkes geliyor balık tutuyor, oturuyor, mangalını yakıyor, burada bir yolsuzluk var. Burası kimsenin yani kazanç elde edebileceği bir yer değil. Normal bir elektrik bu suyu yukarı pompalayamaz. Sanayi elektriği çok kuvvetli olduğu için, kendimden biliyorum çünkü ben sanayide çalışıyorum. Ben bir an önce buranın kaymakam, Orman Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, zabıta, jandarma, buranın bir an önce kapatılmasını istiyorum. Bu mücadeleye devam edeceğiz. Buradan sesleniyorum, davet ediyorum. Lütfen buranın çözümünü bulun, burayı kapatın" ifadelerini kullandı.

"BU SİSTEM 2021'DEN BERİ VAR"

Konuyu araştırdıklarını ve düzeneğin yeni olmadığını söyleyen Özer, "Biz burayı yeni fark ettik ama bu sistem 2021'den beri var. Araştırdık, netiz bu konuda. 2021'den beri, 5-6 yıldır buradan ne kadar su çekildiği, ne kadar kazanç elde edildiği belli" dedi. Diğer yandan İSKİ'den su çekildiği iddia edilen Varan Gölü'nün kendi sorumluluklarında olmadığı bilgisi edinildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

