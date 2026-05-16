Sarıkamış'ta Ayıların Çöp Macerası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sarıkamış'ta Ayıların Çöp Macerası

Haberin Videosunu İzleyin
Sarıkamış\'ta Ayıların Çöp Macerası
16.05.2026 09:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sarıkamış\'ta Ayıların Çöp Macerası
Haber Videosu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde iki boz ayı çöp konteynerinde yiyecek aradı, çevreyi izledi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gece saatlerinde kent merkezine inen iki boz ayı, sergiledikleri davranışlarla görenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti.

Ayılardan biri çöp konteynerinin içerisine girerek yiyecek ararken, diğerinin konteynerin devrilmemesi için tutarak yanında beklemesi ve çevreyi kontrol etmesi dikkat çekti. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Gece sessizliğini bozan olayda, aç kaldıkları tahmin edilen boz ayılar kent merkezine kadar indi. Görüntülerde ayılardan birinin büyük bir rahatlıkla çöp konteynerinin içine girdiği, yiyecek bulabilmek için uzun süre konteyner içerisinde kaldığı görüldü. Diğer ayının ise konteynerin yanında durarak hem denge sağlaması hem de etrafı dikkatlice izlemesi izleyenlere "adeta nöbet tutuyor" yorumları yaptırdı.

Çöp konteynerinin içerisinde yiyecek yiyen ayı, zaman zaman dışarı çıkarak çevreyi kontrol etti. Daha sonra yeniden konteynerin içerisine giren ayının rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı.

HER GECE AYNI GÖRÜNTÜ

Sarıkamış'ta gece ayıların ilçe merkezine indiğini ifade eden Ahmet Çetinkaya, "Sarıkamış merkeze çöp konteynerlerine ayılar her zaman iniyor. Gece yoğunlukla genelde ayılar ilçeye iniyor. Yavrusu olsun kendileri olsun çöpleri karıştırıyorlar" dedi.

Öte yandan, Sarıkamış'ta özellikle kış ve bahar aylarında yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanların zaman zaman yerleşim alanlarına indiği biliniyor.

Karınlarını doyuran iki boz ayı, bir süre bölgede dolaştıktan sonra gözden kaybolarak yeniden ormanlık alana yöneldi. 

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sarıkamış'ta Ayıların Çöp Macerası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜİK anketini reddeden vatandaşa 19 bin lira ceza TÜİK anketini reddeden vatandaşa 19 bin lira ceza
Motokuryelere SRC-Kurye belgesi için süre uzatıldı Motokuryelere SRC-Kurye belgesi için süre uzatıldı
Texas’ta trende 6 göçmen hipertermiden öldü Texas'ta trende 6 göçmen hipertermiden öldü
Dev AVM satışa çıkarıldı İşte fiyatı Dev AVM satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
İran “Her şeyin bir sınırı var“ diyerek İsrail’le yakınlaşan ülkeyi uyardı İran "Her şeyin bir sınırı var" diyerek İsrail'le yakınlaşan ülkeyi uyardı
Bahis eylemi sebebiyle PFDK’ye sevk edilen hakem Zorbay Küçük’e ceza çıkmadı Bahis eylemi sebebiyle PFDK'ye sevk edilen hakem Zorbay Küçük'e ceza çıkmadı
İndirimli çiğ köfte yiyen 28 öğrenci hastanelik oldu İndirimli çiğ köfte yiyen 28 öğrenci hastanelik oldu

11:52
Dev maç öncesi yıldız isme yapılan teklife bakın: Kaleyi gole kapatırsan...
Dev maç öncesi yıldız isme yapılan teklife bakın: Kaleyi gole kapatırsan...
11:50
Detayları Bakan Kurum açıkladı Binalarda yeni dönem başlıyor
Detayları Bakan Kurum açıkladı! Binalarda yeni dönem başlıyor
11:26
ABD basını deşifre etti: Saldırı tarihi belli oldu, İran’a kara operasyonu masada
ABD basını deşifre etti: Saldırı tarihi belli oldu, İran’a kara operasyonu masada
11:26
Eskişehir ilk kez Kültür Yolu’nda Lezzet duraklarıyla şehirde festival coşkusu başladı
Eskişehir ilk kez Kültür Yolu'nda! Lezzet duraklarıyla şehirde festival coşkusu başladı
11:01
Samsun’da İHA düştü Büyük panik yaşandı, evlerde hasar oluştu
Samsun'da İHA düştü! Büyük panik yaşandı, evlerde hasar oluştu
10:51
Antalya’daki SGK dosyasının perde arkası
Antalya'daki SGK dosyasının perde arkası
10:36
Bakan Tekin’in yaptığı müfredat değişikliği Yunan basınında
Bakan Tekin'in yaptığı müfredat değişikliği Yunan basınında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 12:27:34. #7.12#
SON DAKİKA: Sarıkamış'ta Ayıların Çöp Macerası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.