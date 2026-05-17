Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti

17.05.2026 14:50
Antalya'nın Alanya ilçesindeki ofisinde silahla vurulmuş halde bulunan eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi iş insanı Aydın Çavuşoğlu hayatını kaybetti. Acı haberi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Aydın Çavuşoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; Sayın Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere ailesine, yakınlarına, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadeleriyle duyurdu.

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi, iş insanı Aydın Çavuşoğlu kendisine ait akaryakıt istasyonundaki ofisinde silahla vurulmuş halde bulunmuştu.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYORDU

İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan ve durumu ciddiyetini koruyan Aydın Çavuşoğlu’ndan bugün gelen haber ailesini ve arkadaşlarını yasa boğdu.

ACI HABERİ BAKAN ERSOY DUYURDU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aydın Çavuşoğlu’nun hayatını kaybettiğini açıkladı.

"VEFATINI DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM"

Ersoy paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Önceki dönem Dışişleri Bakanımız ve Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun kıymetli kardeşi Aydın Çavuşoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.

Merhuma Allah’tan rahmet; Sayın Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere ailesine, yakınlarına, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.”

    Yorumlar (3)

  • 11361136jJ 11361136jJ:
    su testisi 25 16 Yanıtla
  • Aka Hanse Aka Hanse:
    Hukukun yeterince işlemediği bi yerde, beyle şeylerin olması adeta doğal dır.. ???? 27 6 Yanıtla
  • ADEM SAĞLAM ADEM SAĞLAM:
    Allah rahmet eylesin.Sebep ne olursa olsun hiç bir ölümü hiçbir kimseye yakistiramiyoruz.Acili aileye başsağlığı dilerim.Keske hayatta birbirlerinin kıymetini bir bilebilsek. 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Xabi Alonso, İngiliz devinin başına geçti
Tekirdağ Çorlu’da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu
Elleri ve üstü kan içindeydi Konya’daki aile vahşetinde veteriner çift toprağa verildi
Polisin dikkati suikastı önledi Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
Savaşta bir ilk BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
DSÖ küresel acil durum ilan etti Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
Bilirkişi incelemesi tamamlandı CHP’li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
