Mevlüt Çavuşoğlu\'nun kardeşi hayatını kaybetti

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi, iş insanı Aydın Çavuşoğlu kendisine ait akaryakıt istasyonundaki ofisinde silahla vurulmuş halde bulunmuştu.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYORDU

İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan ve durumu ciddiyetini koruyan Aydın Çavuşoğlu’ndan bugün gelen haber ailesini ve arkadaşlarını yasa boğdu.

ACI HABERİ BAKAN ERSOY DUYURDU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aydın Çavuşoğlu’nun hayatını kaybettiğini açıkladı.

"VEFATINI DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM"

Ersoy paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Önceki dönem Dışişleri Bakanımız ve Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun kıymetli kardeşi Aydın Çavuşoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.

Merhuma Allah’tan rahmet; Sayın Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere ailesine, yakınlarına, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.”