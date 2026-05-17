Savaşta bir ilk! BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi kentindeki Barakah Nükleer Güç Santrali yakınında düzenlenen dron saldırısı sonrası bölgede tansiyon yeniden yükseldi. Dış basında yer alan haberlere göre saldırı, İran-UAE geriliminin yeniden sıcak çatışmaya dönüşebileceği endişelerini artırdı.

Abu Dabi Medya Ofisi, Al Dhafra bölgesindeki Barakah Nükleer Güç Santrali’nin iç güvenlik çemberi dışında bulunan elektrik jeneratöründe dron saldırısı sonrası yangın çıktığını açıkladı. Yetkililer olayda yaralanan olmadığını ve radyasyon güvenliğinin etkilenmediğini duyurdu.

“İLK KEZ HEDEF ALINDI” DETAYI

Associated Press’in aktardığına göre saldırı, Barakah Nükleer Güç Santrali’nin İran savaşındaki süreçte ilk kez doğrudan hedef alınması olarak kayıtlara geçti. Saldırıyı üstlenen herhangi bir grup olmadı. Barakah Santrali, Arap Yarımadası’nın ilk nükleer enerji santrali olma özelliğini taşıyor. Dört reaktörden oluşan tesis, BAE’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 25’ini karşılıyor.

İRAN DAHA ÖNCE AÇIKÇA TEHDİT ETMİŞTİ

Dış basında daha önce yayımlanan haberlerde İran Devrim Muhafızları’nın, ABD’nin İran altyapısını hedef alması halinde Körfez’deki enerji tesislerini vurmakla tehdit ettiği aktarılmıştı. İran medyasında Barakah Nükleer Santrali’nin potansiyel hedefler arasında gösterildiği belirtilmişti. Mart ayında yayımlanan bazı raporlarda İran’a yakın grupların da Barakah tesisini hedef alma tehdidinde bulunduğu öne sürülmüştü.

KÖRFEZ’DE SAVAŞ ENDİŞESİ BÜYÜYOR

The Guardian’ın haberine göre, son dönemde BAE ile İran arasındaki gerilim ciddi şekilde arttı. Gazete, BAE’nin İran’a yönelik gizli operasyonlarda rol aldığı iddialarının ardından Körfez ülkelerinin doğrudan savaşın içine çekilme riskinin yükseldiğini yazdı. Son aylarda İran tarafından BAE’ye yönelik çok sayıda füze ve dron saldırısı düzenlendiği, hava savunma sistemlerinin yüzlerce saldırıyı engellediği belirtiliyor.

“SİSTEMLER NORMAL ÇALIŞIYOR” AÇIKLAMASI

BAE Federal Nükleer Düzenleme Kurumu, yangının santral güvenliğini etkilemediğini ve tüm reaktörlerin normal şekilde çalışmaya devam ettiğini açıkladı. Yetkililer, halkı yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları takip etmeleri konusunda uyardı.