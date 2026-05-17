Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı! Bir mesajı var
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı! Bir mesajı var

17.05.2026 10:53
2026 Eurovision Şarkı Yarışması’nı kazanan Bulgaristan temsilcisi Dara, şampiyonluğunun ardından Türkiye’ye özel mesaj gönderdi. Türk hayranlarına teşekkür eden Dara, Türkçe öğrenmeye çalıştığını söylerken, “Eşim Türk, bu yüzden gelmemek olmazdı” ifadeleriyle dikkat çekti.

Bu yıl Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen 70. Eurovision Şarkı Yarışması’nın finalinde Bulgaristan temsilcisi Dara, “Bangaranga” isimli şarkısıyla birinciliğe ulaştı.

EUROVISION'U BULGARİSTAN KAZANDI

Jüri ve seyirci oyları sonucunda 516 puan alan Dara, yarışmayı açık ara farkla kazandı. İsrail 343 puanla ikinci olurken, Romanya ise 296 puanla üçüncü sırada yer aldı.

İSRAİL PROTESTOLARI DAMGA VURDU

İsrail’in yarışmaya katılması nedeniyle İspanya, Hollanda, İrlanda, İzlanda ve Slovenya Eurovision’u boykot etti. Final gecesinde İsrail temsilcisi protestolarla karşılaşırken, yarışma siyasi tartışmaların gölgesinde gerçekleşti.

“TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜRLER”

Şampiyonluğun ardından Türk hayranlarına seslenen Dara, Türkiye’ye özel mesajıyla dikkat çekti.

Kendisine verilen destek için teşekkür eden Bulgar şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’ye teşekkürler. Yakında tekrar gelmeyi çok isterim. Eşim Türk, bu yüzden gelmemek olmazdı. Zamanım oldukça, hemen hemen her hafta biraz Türkçe çalışıyorum. Bir dahaki sefere bu röportajı yaptığınızda, sizi daha fazla cümleyle şaşırtabilirim.”

TÜRK GELİNİ ÇIKTI

Eşinin Türk olduğunu belirten ve Türkçe öğrenmeye çalıştığını açıklayan Dara’nın açıklamaları, kısa sürede Türk hayranlarının ilgisini çekti. Eurovision birincisinin Türkiye mesajı sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

