ABD basınından endişe yaratan iddia: İran'a saldırılar bu hafta yeniden başlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD basınından endişe yaratan iddia: İran'a saldırılar bu hafta yeniden başlayacak

ABD basınından endişe yaratan iddia: İran\'a saldırılar bu hafta yeniden başlayacak
17.05.2026 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD basınına göre ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ortak saldırıları bu hafta yeniden başlayabilir. Tarafların yoğun askeri hazırlık yaptığı öne sürülürken, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth olası bir gerilim artışına karşı planlarının hazır olduğunu açıkladı. Donald Trump ise İran’a sert mesaj vererek, “Ya anlaşma yaparlar ya da yok olurlar” ifadelerini kullandı. İran tarafı da saldırıların yeniden başlaması halinde uranyum zenginleştirme oranını yüzde 90’a çıkarabileceklerini duyurdu.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ortak saldırıları yeniden başlatmak için hazırlık yaptığı öne sürüldü. New York Times’ın Orta Doğulu iki yetkiliye dayandırdığı habere göre, saldırılar bu hafta içinde yeniden başlayabilir.

Haberde, ABD ve İsrail’in “yoğun hazırlık” içinde olduğu belirtilirken, bunun nisan ayında Pakistan arabuluculuğunda sağlanan ateşkesten bu yana en ciddi askeri hazırlık olduğu ifade edildi.

PENTAGON: GEREKİRSE TIRMANMAYA HAZIRIZ

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Kongre’de yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin olası bir gerilim artışına karşı hazırlıklı olduğunu söyledi. Hegseth, “Gerekirse tırmanma planımız var. Gerekirse güç kaydırma planımız da hazır” ifadelerini kullandı.

TRUMP’TAN İRAN’A SERT MESAJ

ABD Başkanı Donald Trump ise Fox News’e yaptığı açıklamada, İran’ın daha önce üzerinde uzlaşılan anlaşmaları kabul etmediğini savundu. Trump, “Her anlaşmadan sonra ertesi gün sanki hiç konuşmamışız gibi davranıyorlar” dedi.

Haberde, anlaşma maddeleri arasında İran’ın zenginleştirilmiş uranyumu ABD’ye devretmesinin de bulunduğu aktarıldı.

“YA ANLAŞMA YA YOK OLUŞ”

İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai’nin ise olası saldırıların yeniden başlaması halinde ülkenin uranyum zenginleştirme oranını yüzde 90’a çıkarabileceği tehdidinde bulunduğu belirtildi.

Trump, İran yönetimine yönelik sert açıklamalarında, “Ya anlaşma yaparlar ya da yok olurlar” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca, İran’ın elindeki uranyumu “enkaz altında bırakmak yerine kontrol altına almayı tercih ettiğini” söyledi.

İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika İran ABD basınından endişe yaratan iddia: İran'a saldırılar bu hafta yeniden başlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia 4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı
Koç Ailesi’nin Bahçeli’ye verdiği hediyenin sırrı Değeri dudak uçuklatıyor Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Trump: DEAŞ’ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya’da etkisiz hale getirildi Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi
Teknoloji devi Foxconn üretim üssünü İstanbul’a taşıyor Teknoloji devi Foxconn üretim üssünü İstanbul'a taşıyor

13:45
Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği
Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği
13:22
Bilirkişi incelemesi tamamlandı CHP’li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
Bilirkişi incelemesi tamamlandı! CHP'li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
12:15
AK Parti’nin sahnesine çıkan Eser Yenenler’e her kesimden tepki var
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var
11:57
Trump’ın tarihi ziyaretine damga vuran görüntü
Trump'ın tarihi ziyaretine damga vuran görüntü
11:51
İş insanının restoranına silahlı saldırı Müşteriler varken kurşun yağdırdı
İş insanının restoranına silahlı saldırı! Müşteriler varken kurşun yağdırdı
11:44
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?
10:53
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı Bir mesajı var
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı! Bir mesajı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 14:02:08. #7.12#
SON DAKİKA: ABD basınından endişe yaratan iddia: İran'a saldırılar bu hafta yeniden başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.