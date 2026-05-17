"Süper El Nino" geliyor! Türkiye için korkutan senaryo

Uzmanlar, 2026’da etkili olması beklenen “Süper El Nino” nedeniyle Türkiye’de aşırı sıcaklıklar, seller ve şiddetli yağış riskinin artacağı uyarısında bulundu.

CNN Türk’e konuşan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 1997’den sonra en güçlü Süper El Nino dalgasının yaklaştığını söyledi. Şen, El Nino’nun temmuz ayında başlayacağını ve sonbahar ile kış aylarında etkisini artıracağını belirtti.

TÜRKİYE’DE SICAKLIK VE SEL RİSKİ ARTACAK

Prof. Dr. Şen, özellikle temmuz, ağustos ve eylül aylarında sıcak hava dalgalarının peş peşe geleceğini ifade ederek, aşırı sıcaklıkların 40 dereceyi aşabileceğini söyledi.

Şen, sonbahar aylarında ise taşkın, aşırı yağış ve sel olaylarının daha sık görülebileceğini kaydetti.

“1997’DEN DAHA GÜÇLÜ OLABİLİR”

El Nino’nun, Doğu Pasifik’te deniz yüzeyi sıcaklıklarının artmasıyla ortaya çıkan küresel bir meteorolojik olay olduğunu belirten Şen, bu sistemin dünyanın birçok bölgesinde doğal afet riskini artırdığını söyledi.

Uzmanlar, El Nino’nun kuraklık, aşırı yağış ve hava olaylarında düzensizliklere yol açabileceğine dikkat çekiyor.

EL NİNO NEDİR?

El Nino, Pasifik Okyanusu’nun doğu ve orta kesimlerindeki deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla oluşan küresel iklim olayıdır.

Dünya genelinde hava sistemlerini etkileyen El Nino; aşırı sıcaklıklar, kuraklık, şiddetli yağış, sel, fırtına ve tarımsal kayıplar gibi birçok doğal olaya yol açabiliyor.

Genellikle birkaç yılda bir ortaya çıkan bu sistem, bazı bölgelerde su kaynaklarının azalmasına neden olurken bazı bölgelerde ise aşırı yağış riskini artırıyor. Türkiye’de ise sıcak hava dalgaları, düzensiz yağışlar ve kuraklık riskini yükseltebiliyor.