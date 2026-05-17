"Süper El Nino" geliyor! Türkiye için korkutan senaryo - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

"Süper El Nino" geliyor! Türkiye için korkutan senaryo

"Süper El Nino" geliyor! Türkiye için korkutan senaryo
17.05.2026 08:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026’da etkili olması beklenen Süper El Nino nedeniyle Türkiye’de aşırı sıcaklıklar, seller ve taşkın riskinin artabileceği belirtiliyor. Temmuz ayıyla birlikte başlaması beklenen hava olaylarının özellikle yaz sonu ve sonbaharda etkisini artıracağı öngörülüyor. Uzmanlar, sıcak hava dalgalarının 40 dereceyi aşabileceğini, aşırı yağış ve ani sel riskinin de yükselebileceğini ifade ediyor.

Uzmanlar, 2026’da etkili olması beklenen “Süper El Nino” nedeniyle Türkiye’de aşırı sıcaklıklar, seller ve şiddetli yağış riskinin artacağı uyarısında bulundu.

CNN Türk’e konuşan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 1997’den sonra en güçlü Süper El Nino dalgasının yaklaştığını söyledi. Şen, El Nino’nun temmuz ayında başlayacağını ve sonbahar ile kış aylarında etkisini artıracağını belirtti.

TÜRKİYE’DE SICAKLIK VE SEL RİSKİ ARTACAK

Prof. Dr. Şen, özellikle temmuz, ağustos ve eylül aylarında sıcak hava dalgalarının peş peşe geleceğini ifade ederek, aşırı sıcaklıkların 40 dereceyi aşabileceğini söyledi.

Şen, sonbahar aylarında ise taşkın, aşırı yağış ve sel olaylarının daha sık görülebileceğini kaydetti.

“1997’DEN DAHA GÜÇLÜ OLABİLİR”

El Nino’nun, Doğu Pasifik’te deniz yüzeyi sıcaklıklarının artmasıyla ortaya çıkan küresel bir meteorolojik olay olduğunu belirten Şen, bu sistemin dünyanın birçok bölgesinde doğal afet riskini artırdığını söyledi.

Uzmanlar, El Nino’nun kuraklık, aşırı yağış ve hava olaylarında düzensizliklere yol açabileceğine dikkat çekiyor.

EL NİNO NEDİR?

El Nino, Pasifik Okyanusu’nun doğu ve orta kesimlerindeki deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla oluşan küresel iklim olayıdır. 

Dünya genelinde hava sistemlerini etkileyen El Nino; aşırı sıcaklıklar, kuraklık, şiddetli yağış, sel, fırtına ve tarımsal kayıplar gibi birçok doğal olaya yol açabiliyor. 

Genellikle birkaç yılda bir ortaya çıkan bu sistem, bazı bölgelerde su kaynaklarının azalmasına neden olurken bazı bölgelerde ise aşırı yağış riskini artırıyor. Türkiye’de ise sıcak hava dalgaları, düzensiz yağışlar ve kuraklık riskini yükseltebiliyor.

Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Türkiye 'Süper El Nino' geliyor! Türkiye için korkutan senaryo - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • yol yolcu yol yolcu :
    bu meret el ninoda hep bizi buluyor.bi o eksik zaten buyursun oda gelsin.evet sıradaki felaket haberinizide dört gözle bekliyoruz.sakın iyi haber vermeyin virus sel deprem sıcak soğuk kuru yaş ne kadar felaket varsa daha başlamadan böyle yazın siz.çok huzurluyuzya..bu bakımdan biraz huzursuzluğa ihtiyacımız var. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
Eski uzman çavuş iş yerinde vurulmuş halde ölü bulundu Eski uzman çavuş iş yerinde vurulmuş halde ölü bulundu
Ertoşi aşiretinin lideri İskender Ertuş aracından iner inmez deste deste para dağıttı Ertoşi aşiretinin lideri İskender Ertuş aracından iner inmez deste deste para dağıttı
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia 4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı
Koç Ailesi’nin Bahçeli’ye verdiği hediyenin sırrı Değeri dudak uçuklatıyor Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Trump: DEAŞ’ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya’da etkisiz hale getirildi Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

09:09
Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Halk plajı sayımızı 23’e çıkarıyoruz
Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Halk plajı sayımızı 23'e çıkarıyoruz
09:06
Antalya’da silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti
Antalya'da silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti
08:33
“Fazla mesai“ tuzağı Kartal Belediyesi’nde 50 milyonluk vurgun iddiası
"Fazla mesai" tuzağı! Kartal Belediyesi'nde 50 milyonluk vurgun iddiası
07:08
Trump, Pekin zirvesinden istediğini alamadı İran detayı dikkat çekti
Trump, Pekin zirvesinden istediğini alamadı! İran detayı dikkat çekti
05:50
2 bin rakımda yetişen çaşır mantarı altınla yarışıyor
2 bin rakımda yetişen çaşır mantarı altınla yarışıyor
05:47
Bolivya’da hükümet karşıtı protestolarda 57 kişi gözaltına alındı
Bolivya'da hükümet karşıtı protestolarda 57 kişi gözaltına alındı
02:49
İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovision’u Bulgaristan kazandı
İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovision'u Bulgaristan kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 10:02:24. #7.12#
SON DAKİKA: "Süper El Nino" geliyor! Türkiye için korkutan senaryo - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.