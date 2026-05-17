Piknik tüpüyle su ısıtan kadının faciası
Piknik tüpüyle su ısıtan kadının faciası

17.05.2026 01:48
Odunpazarı ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi Name Sokak'ta 2 katlı binanın zemin katında yalnız oturan Hatice Özsoy, duş almak için banyo kazanındaki suyu ısıtmak amacıyla piknik tüpünü yaktı. Piknik tüpünden sızan gazdan zehirlenen Özsoy, durumu fark etmeyerek rahatsızlandı. O sırada bina içinde gaz kokusunu fark eden komşuları, Özsoy'u kontrol etmek için daire kapısını çaldı. İçeriden ses gelmeyince daire kapısını kırarak eve giren komşular, Özsoy'u banyoda hareketsiz yatarken buldu. Komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Hatice Özsoy'un hayatını kaybettiği belirlendi. Piknik tüpünden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği değerlendirilen Özsoy'un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

