Eurovision'da İsrail'in performansı sırasında Filistin bayrağı açıldı
Eurovision'da İsrail'in performansı sırasında Filistin bayrağı açıldı

17.05.2026 01:42
Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen Eurovision 2026 Şarkı Yarışmasının Büyük Finali’nde, İsrail’in sahne performansı sırasında salonda Filistin bayrağı açıldı. Yoğun güvenlik önlemlerine rağmen İsrail heyetinin hemen yakınındaki tribünlerde dalgalandırılan bayrak kameralara yansırken, arena dışında da binlerce kişi İsrail’in yarışmaya katılımını protesto etti.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 2026 Eurovision Şarkı Yarışması Büyük Finali, siyasi gerilimlerin ve protestoların gölgesinde kaldı. Yarışmaya katılımı aylardır büyük tartışma konusu olan İsrail'in sahne performansı sırasında, salondaki güvenlik önlemlerine rağmen Filistin bayrağı açıldı.

HEYETİN YAKININDA BAYRAKLI PROTESTO 

Wiener Stadthalle Arena'da gerçekleştirilen büyük finalde, İsrail temsilcisinin şarkısını seslendirdiği esnada tribünlerde hareketli dakikalar yaşandı. İsrail delegasyonuna oldukça yakın bir noktada bulunan seyirciler, canlı performans sırasında Filistin bayrağı açarak tepkilerini dile getirdi. O anlar salondaki diğer izleyicilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Yarışma yönetiminin sıkı bayrak kısıtlamaları ve güvenlik protokollerine rağmen barışçıl protestonun gerçekleştirilmesi dikkat çekti.

VİYANA SOKAKLARINDA "BOYKOT" SESLERİ 

Sadece salon içi değil, arena dışı da yoğun protestolara sahne oldu. Avusturya polisinin geniş güvenlik çemberine aldığı Wiener Stadthalle çevresinde toplanan binlerce eylemci, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonları nedeniyle yarışmadan menedilmemesini sert bir dille eleştirdi.

Göstericiler, Rusya’nın Ukrayna savaşı sonrası yarışmadan ihraç edilmesini hatırlatarak Avrupa Yayın Birliği’ni (EBU) "çifte standart" uygulamakla suçladı. Filistin'in Viyana Büyükelçisi Salah Abdel Shafi de yaptığı açıklamada, İsrail'in yarışmada yer almasının "sanata, kültüre ve insanlığa bir hakaret" olduğunu savundu.

5 ÜLKE YARIŞMADAN ÇEKİLMİŞTİ

2026 Eurovision Şarkı Yarışması, İsrail'in katılımına tepki olarak son yılların en büyük boykot dalgasına ev sahipliği yapıyor. Aralarında İspanya, Hollanda, Slovenya, İrlanda ve İzlanda'nın da bulunduğu beş ülke, EBU'nun kararlarını protesto ederek bu yılki yarışmaya katılmama kararı almıştı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
