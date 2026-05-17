"Fazla mesai" tuzağı! Kartal Belediyesi'nde 50 milyonluk vurgun iddiası

17.05.2026 08:33
İstanbul Kartal Belediyesi’nde görev yapan bir kadın personelin, mesai arkadaşlarını “fazla mesai parası yanlış yatırıldı” diyerek kandırıp mobil bankacılık hesaplarını boşalttığı iddia edildi. Özellikle internet bankacılığı kullanmayı bilmeyen işçileri hedef aldığı öne sürülen personelin, bu yöntemle 50 milyon TL’den fazla haksız kazanç elde ettiği ileri sürüldü. Belediye yönetimi olayla ilgili disiplin sürecinin başlatıldığını açıkladı.

İstanbul'da Kartal Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde ortaya çıkan büyük bir dolandırıcılık ve suistimal iddiasıyla gündeme geldi. İddiaya göre müdürlükte görev yapan S.K.Y. isimli kadın personel, birlikte çalıştığı işçileri hedef alarak mobil bankacılık hesaplarındaki paraları kendi hesabına aktardı.

“YANLIŞLIKLA FAZLA MESAİ PARASI YATTI” DEDİ

İddiaya göre Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan ve işçilerin fazla mesai tutanaklarını düzenlemekle görevli olan S.K.Y., özellikle okuma-yazması zayıf ve internet bankacılığı kullanmayı bilmeyen işçileri seçti. İşçileri telefonla arayan kadın personelin, “Hesabınıza yanlışlıkla fazla mesai ücreti yatırıldı. Parayı hemen belediye hesabına geri göndermeniz gerekiyor, yoksa işten çıkarılırsınız” diyerek paniğe sürüklediği öne sürüldü.

Panikle yanına giden işçilerin telefonlarını ve mobil bankacılık şifrelerini aldığı belirtilen S.K.Y.’nin, hesaplarda bulunan paraları kendi hesabına transfer ettiği iddia edildi.

50 MİLYON TL’LİK VURGUN İDDİASI

Kadının aynı yöntemle çok sayıda belediye çalışanını mağdur ettiği ve toplamda 50 milyon TL’yi aşan haksız kazanç sağladığı öne sürüldü. Ayrıca S.K.Y.’nin yakınlık kurduğu bazı çalışanlardan yüksek miktarlarda borç aldığı ve kimi kişilere kredi çektirdiği de iddialar arasında yer aldı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Sabah'tan Barış Savaş'ın haberine göre; Kartal Belediyesi yetkilileri olayla ilgili yaptıkları açıklamada, hakkında iddialar bulunan personelin bir süre önce kansere yakalandığını öne sürerek belediyedeki tüm alacaklarının ödenmesini istediğini belirtti.

Yetkililer, mağdur işçilerin zararlarının şahsın ailesi tarafından ödenmeye başlandığı yönünde bilgiler aldıklarını ifade ederek, “Ortada çok ciddi suç iddiası ve suistimal var. Disiplin kurulumuz toplanarak gereğini eksiksiz şekilde yapacaktır” açıklamasında bulundu.

Hakkında ağır suçlamalar bulunan S.K.Y.’ye ise henüz ulaşılamadığı öğrenildi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
