Erzincan\'da Çaşır Mantarı 2 Bin Lira

17.05.2026 05:50
Erzincan'da yüksek rakımlı dağlarda bulunan çaşır mantarı, 2 bin lira kilogram fiyatıyla satılıyor.

Bahar mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarının artmasının ardından vatandaşlar, doğada kendiliğinden yetişen mantarları toplamak için dağların yolunu tutuyor. Özellikle 2 bin rakımın üzerindeki bölgelerde yetişen ve yüksek protein değeriyle bilinen çaşır mantarı, lezzeti nedeniyle yoğun ilgi görüyor.

Keşiş Dağı ve Munzur Dağları eteklerinde yetişen mantarın bu yıl kilogram fiyatının 2 bin liraya ulaşması dikkat çekti. Vatandaşlar, mantarın nadir bulunması ve zorlu arazi şartlarında toplanmasının fiyatı artırdığını belirtti.

Doğada "damar" veya "evlek" olarak adlandırılan bölgelerde yetişen çaşır mantarı, çoğunlukla aynı kök üzerinde birden fazla çıkıyor. Yörede mantar; tereyağında kavrularak, közlenerek ya da pilav ve et yemeklerinde kullanılarak tüketiliyor.

Mantar toplamak için sabah saatlerinde yola çıkan vatandaşlardan Coşkun Menek ve Kemal Arduç, yaklaşık 4 saatlik yürüyüşün ardından mantar topladıklarını ifade etti.

Vatandaşlar, zorlu yürüyüşe rağmen mantarları gördüklerinde tüm yorgunluklarını unuttuklarını dile getirdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

