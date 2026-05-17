TMSF, dev mobilya şirketini 16,5 milyar TL'ye sattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TMSF, dev mobilya şirketini 16,5 milyar TL'ye sattı

TMSF, dev mobilya şirketini 16,5 milyar TL\'ye sattı
17.05.2026 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstikbal Mobilya’nın satış süreci tamamlandı. TMSF tarafından gerçekleştirilen ihalede en yüksek teklifi veren Paşalı Grup, şirketi 16 milyar 500 milyon TL bedelle satın aldı. İlk ihalede 12 milyar 500 milyon TL olarak belirlenen şirket değeri, ikinci ihalede yaklaşık 4 milyar TL arttı. İnşaat, otomotiv, araç kiralama ve turizm alanlarında faaliyet gösteren Paşalı Grup’un, bu satın almayla mobilya sektöründe de güçlü bir konuma gelmesi bekleniyor.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından satışa çıkarılan İstikbal Mobilya’nın yeni sahibi Paşalı Grup oldu. Şirket, gerçekleştirilen ihalede 16 milyar 500 milyon TL bedelle satıldı.

TMSF Genel Merkezi’nde düzenlenen açık artırmaya üç şirket katıldı. Yapılan değerlendirme sonucunda en yüksek teklifi veren Paşalı Grup, İstikbal Mobilya’yı satın almaya hak kazandı.

ŞİRKETİN DEĞERİ 4 MİLYAR TL ARTTI

İstikbal Mobilya’nın satış sürecinde şirket değerindeki artış dikkat çekti. İlk ihalede şirket için belirlenen muhammen bedel 12 milyar 500 milyon TL olmuş ancak yeterli katılım sağlanamadığı için ihale iptal edilmişti.

Son gerçekleştirilen ihalede ise şirketin değeri yaklaşık 4 milyar TL artarak 16 milyar 500 milyon TL’ye yükseldi. Uzmanlar, bu artışı mobilya sektörüne yönelik yatırımcı ilgisinin yeniden yükselmesi olarak değerlendirdi.

PAŞALI GRUP İÇİN YENİ DÖNEM

1978 yılında inşaat sektöründe faaliyet göstermeye başlayan Paşalı Grup, daha sonra otomotiv, araç kiralama ve turizm alanlarında da yatırımlar yaptı. 1991 yılında merkezini İstanbul’a taşıyan grup, Adem Paşalı yönetiminde büyümesini sürdürdü. 

İstikbal Mobilya satın almasıyla birlikte Paşalı Grup’un mobilya ve perakende sektöründe de güçlü bir oyuncu haline gelmesi bekleniyor.

Son Dakika

Son Dakika Tmsf TMSF, dev mobilya şirketini 16,5 milyar TL'ye sattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia 4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı
Koç Ailesi’nin Bahçeli’ye verdiği hediyenin sırrı Değeri dudak uçuklatıyor Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Trump: DEAŞ’ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya’da etkisiz hale getirildi Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

13:45
Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği
Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği
13:22
Bilirkişi incelemesi tamamlandı CHP’li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
Bilirkişi incelemesi tamamlandı! CHP'li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
12:15
AK Parti’nin sahnesine çıkan Eser Yenenler’e her kesimden tepki var
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var
11:51
İş insanının restoranına silahlı saldırı Müşteriler varken kurşun yağdırdı
İş insanının restoranına silahlı saldırı! Müşteriler varken kurşun yağdırdı
11:44
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?
10:53
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı Bir mesajı var
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı! Bir mesajı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 13:55:17. #7.12#
SON DAKİKA: TMSF, dev mobilya şirketini 16,5 milyar TL'ye sattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.