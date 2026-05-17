Antalya\'da silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti

Antalya’nın Serik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti. Gece saatlerinde çıkan tartışmanın büyümesi üzerine A.B., yanında bulunan tabancayla Bilgin Korkut, Oğuz Avcı ve Emre Savran’a ateş açtı. Korkut ve Avcı olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Savran kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli A.B. olay sonrası polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Serik ilçesine bağlı Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre A.B. ile Bilgin Korkut, Oğuz Avcı ve Emre Savran arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

TABANCAYLA ATEŞ AÇTI

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.B., yanında bulunan tabancayla üç kişiye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bilgin Korkut ile Oğuz Avcı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Emre Savran da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis merkezine giden şüpheli A.B.’nin teslim olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Kaynak: AA

  • yol yolcu yol yolcu :
    korkaklar silahla kavga eder.cesurlarsa yumrukla..ve yine bir korkak daha silahına davrandı 3 insanı toprağa sevenleriniyse yas dünyasına yolladı.artık neredeyse herkes kalleş ve korkakça kavga ediyor.hemen silahlar çekiliyor tetikler çekiliyor.iş mahkemeye gelincede iftiralar başlıyor. 2 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
