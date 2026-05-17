MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Uluslararası suç örgütü liderinin kardeşi İstanbul’da yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Uluslararası suç örgütü liderinin kardeşi İstanbul’da yakalandı

MİT ve Emniyet\'ten ortak operasyon! Uluslararası suç örgütü liderinin kardeşi İstanbul’da yakalandı
17.05.2026 10:22  Güncelleme: 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda tarafından “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçundan kırmızı bültenle aranan W.A.L., İstanbul Pendik’te düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin, uluslararası suç örgütü lideri olan kardeşiyle kokain ticareti yaptığı ve suç gelirleriyle mal varlığı edindiği tespit edildi. Operasyon, İstanbul Emniyeti, İstihbarat Şube ve MİT’in ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT ile ortak yürütülen çalışmalarda hakkında Hollanda yetkili makamlarınca, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında, 'Kırmızı Bülten' ile aranan W.A.L. Pendik'te yakalandı. 

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Uluslararası suç örgütü liderinin kardeşi İstanbul’da yakalandı

KARDEŞİYLE KOKAİN TİCARETİ YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ

16 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin kardeşinin uluslararası suç örgütü lideri J.L. olduğu, kardeşiyle kokain ticareti yaptığı ve bu suçtan elde edilen gelirle çeşitli mal varlıkları edindiği tespit edildi. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Uluslararası suç örgütü liderinin kardeşi İstanbul’da yakalandı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Uluslararası suç örgütü liderinin kardeşi İstanbul’da yakalandı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Uluslararası suç örgütü liderinin kardeşi İstanbul’da yakalandı
Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Gündem, Güncel, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Uluslararası suç örgütü liderinin kardeşi İstanbul’da yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia 4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı
Koç Ailesi’nin Bahçeli’ye verdiği hediyenin sırrı Değeri dudak uçuklatıyor Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Trump: DEAŞ’ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya’da etkisiz hale getirildi Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi
Teknoloji devi Foxconn üretim üssünü İstanbul’a taşıyor Teknoloji devi Foxconn üretim üssünü İstanbul'a taşıyor

13:22
Bilirkişi incelemesi tamamlandı CHP’li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
Bilirkişi incelemesi tamamlandı! CHP'li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
12:15
AK Parti’nin sahnesine çıkan Eser Yenenler’e her kesimden tepki var
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var
11:51
İş insanının restoranına silahlı saldırı Müşteriler varken kurşun yağdırdı
İş insanının restoranına silahlı saldırı! Müşteriler varken kurşun yağdırdı
11:44
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?
11:05
Kız çocuğu kazanın şokuyla kendini çaya attı, akıntıya kapılıp kayboldu
Kız çocuğu kazanın şokuyla kendini çaya attı, akıntıya kapılıp kayboldu
10:53
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı Bir mesajı var
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı! Bir mesajı var
10:46
ABD basınından endişe yaratan iddia: İran’a saldırılar bu hafta yeniden başlayacak
ABD basınından endişe yaratan iddia: İran'a saldırılar bu hafta yeniden başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 13:37:57. #7.13#
SON DAKİKA: MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Uluslararası suç örgütü liderinin kardeşi İstanbul’da yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.