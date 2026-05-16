Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarının ardından Victor Osimhen’in görüntüleri dikkat çekti.
Sarı-kırmızılı yıldız Victor Osimhen, kutlamaların ardından bir eğlence mekanına giriş yaptığı sırada kameralara yansıdı. Nijeryalı futbolcunun yanında yakın arkadaşlarının da bulunduğu görüldü.
Osimhen’in görüntülerde oldukça moralsiz ve düşünceli görünmesi dikkat çekti. Yıldız futbolcunun yüz ifadesi futbolseverlerin de gözünden kaçmadı.
Kutlamaların ardından ortaya çıkan görüntüler sonrası Osimhen’in neden keyifsiz olduğu merak konusu oldu. Transfer iddiaları ve geleceğiyle ilgili belirsizliklerin oyuncunun moralini etkileyip etkilemediği konuşulmaya başlandı.
Sezon boyunca gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Osimhen’in geleceği büyük merakla bekleniyor. Yıldız golcünün yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı henüz netleşmiş değil.
Son Dakika › Spor › Geceye damga vuran görüntü! Osimhen'in surat ifadesini görenler anlam veremedi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?