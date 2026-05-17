DSÖ küresel acil durum ilan etti! Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var - Son Dakika
17.05.2026 14:00
Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda’da ortaya çıkan yeni Ebola salgını nedeniyle küresel halk sağlığı acil durumu ilan etti. Salgında şu ana kadar 336 şüpheli vaka ve 88 ölüm kaydedildi. Yetkililer, salgına nadir görülen Bundibugyo varyantının neden olduğunu ve bu varyanta karşı onaylanmış aşı ya da tedavi bulunmadığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda’da ortaya çıkan yeni Ebola salgınını uluslararası boyutta halk sağlığı acil durumu ilan etti. Salgında yüzlerce şüpheli vaka ve onlarca ölüm kaydedildi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin verilerine göre, Kongo’nun Ituri eyaletinde görülen salgında şu ana kadar 336 şüpheli vaka ve 88 ölüm tespit edildi. Vakaların ikisi Uganda’da, geri kalanının ise Kongo’da görüldüğü belirtildi.

NADİR GÖRÜLEN EBOLA VARYANTI TESPİT EDİLDİ

Sağlık yetkilileri, salgına Ebola virüsünün nadir görülen Bundibugyo varyantının neden olduğunu açıkladı. Uzmanlar, bu varyanta karşı onaylanmış bir tedavi veya aşının bulunmamasının mücadeleyi zorlaştırdığını belirtiyor. Bundibugyo varyantı tarihte yalnızca üçüncü kez görülüyor.

VİRÜS ÜÇ BÖLGEYE YAYILDI

İlk vakaların Kongo’nun doğusundaki yoğun madencilik faaliyetlerinin yürütüldüğü Mongwalu bölgesinde ortaya çıktığı bildirildi. Hastaların tedavi amacıyla farklı bölgelere gitmesi sonucu virüsün Rwampara ve eyalet başkenti Bunia’ya yayıldığı kaydedildi. Yetkililer, Uganda ve Güney Sudan sınırına yakın bölgelerdeki yoğun insan hareketliliğinin salgının yayılma riskini artırdığını ifade etti.

SİLAHLI ÇATIŞMALAR MÜCADELEYİ ZORLAŞTIRIYOR

Son dönemde bölgede yaşanan silahlı grup saldırıları nedeniyle binlerce kişinin yerinden edildiği, bunun da temaslı takibini zorlaştırdığı belirtildi. Uzmanlar, lojistik sorunlar ve finansman eksikliğinin de salgınla mücadelede ciddi engeller oluşturduğunu vurguluyor.

EBOLA NASIL BULAŞIYOR?

Ebola virüsü vahşi hayvanlardan insanlara bulaşabiliyor. Daha sonra kusma, kan ve diğer vücut sıvılarıyla temas yoluyla insanlar arasında hızla yayılıyor. Virüs; ateş, kusma, ishal, kas ağrısı ve iç-dış kanama gibi ağır belirtilere yol açabiliyor.

DSÖ’DEN KRİTİK AÇIKLAMA

DSÖ’nün ilan ettiği küresel acil durumun, Kovid-19’daki gibi bir pandemi ilanı anlamına gelmediği belirtildi. Açıklamada, kararın uluslararası destek ve finansman mekanizmalarını hızla harekete geçirmeyi amaçladığı ifade edildi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13:45
13:22
12:15
11:57
11:51
11:44
10:53
