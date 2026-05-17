İş insanının restoranına silahlı saldırı! Müşteriler varken kurşun yağdırdı
İş insanının restoranına silahlı saldırı! Müşteriler varken kurşun yağdırdı

17.05.2026 11:51
Beşiktaş Bebek’te iş insanı Selçuk K.’ye ait restorana gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Montuna sakladığı silahı çıkarıp içeride müşteriler varken peş peşe ateş açan saldırgan, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalanarak tutuklandı. Daha önce lüks araçları kundaklanan ve villası kurşunlanan Selçuk K.’ye yönelik saldırılar dikkat çekti.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek Mahallesi'nde 24 Nisan Cuma günü saat 23.00 sıralarında dehşet dolu dakikalar yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iş insanı Selçuk K.'ye ait restoranın önüne yaya olarak gelen montlu saldırgan, bir süre yavaş adımlarla yürüdü. Daha sonra montunun içerisinden çıkardığı tabancayla restorana peş peşe ateş açtı. O sırada restoranda bulunan müşteriler panik yaşayarak kaçtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

POLİS KOVALAMACAYLA YAKALADI

Silahlı saldırının ardından şüpheli yaya olarak kaçmaya başladı. Silah seslerini duyan bölgede görevli polis ekipleri harekete geçti. Kaçan saldırgan, Bebek yokuşunda yaşanan kovalamacanın ardından gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde olayda kullandığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ele geçirildiği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GEÇEN AY ARAÇLARI KUNDAKLANIP EVİ KURŞUNLANMIŞTI 

Selçuk K.'nin sahibi olduğu Balmumcu'daki araç kiralama şirketinde bulunan yaklaşık 100 milyon lira değerindeki lüks araçlar geçtiğimiz ay kundaklanmış, aynı gece Levent'teki villası da kurşunlanmıştı. Daha sonra da dini nikahlı eşi Dilek K.'nin annesi Melahat K.'ye ait Kağıthane'deki eve silahlı saldırı düzenlenmişti.

4 ŞÜPHELİ 1 HAFTA SONRA YAKALANDI

Diğer yandan saldırıdan yaklaşık 1 hafta sonra aynı restoranın çevresinde dolaştıkları öğrenilen silahlı 4 kişi, güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde silah bulunduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Yaşanan silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, montlu saldırganın yavaş adımlarla restoranın önüne geldiği, daha sonra silahını çıkararak peş peşe ateş ettiği anlar görülüyor. Saldırının ardından müşterilerin panikle kaçtığı, şüphelinin yaya olarak olay yerinden uzaklaştığı anlar kameraya yansıyor.

Kaynak: DHA

