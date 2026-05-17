AK Parti\'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler\'e her kesimden tepki var

AK Parti tarafından Kocaeli'de düzenlenen "Gençlik Şöleni" gündem oldu. Özellikle etkinliğin sunuculuğunu komedyen ve sunucu Eser Yenenler'in üstlenmesi tepki çekti. 2019 yerel seçimlerinde şu an tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'na desteğini açık şekilde ifade eden Yenenler hem AK Parti hem de muhalefet kanadından eleştiri aldı.

İMAMOĞLU PAYLAŞIMI HATIRLATILDI

Tartışmaların merkezinde, Yenenler’in 7 Mayıs 2019 tarihinde yaptığı “Her şey çok güzel olacak” paylaşımı yer aldı. Söz konusu paylaşım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin YSK tarafından iptal edilmesinin ardından yapılmıştı.

Paylaşımın yeniden dolaşıma girmesi sonrası bazı sosyal medya kullanıcıları, AK Parti yöneticilerini etiketleyerek organizasyona tepki gösterdi.

HER İKİ KESİMDEN DE ELEŞTİRİ GELDİ

Eser Yenenler’e yönelik eleştiriler yalnızca AK Partililer le sınırlı kalmadı. Muhalif kullanıcılar da Yenenler’in geçmişte Ekrem İmamoğlu’na destek verirken bugün AK Parti organizasyonunda yer almasını eleştirdi.

Bazı paylaşımlarda Yenenler’in siyasi tavrı sorgulanırken, bazı kullanıcılar ise ünlü ismin “kimseye yaranamadığını” söyledi.

Kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandıran tartışma, farklı görüşlerden kullanıcıların yorumlarıyla büyüdü. Yenenler’in etkinlikte yer alması, gece boyunca sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.