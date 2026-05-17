Bilirkişi incelemesi tamamlandı! CHP\'li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen adli soruşturma kapsamında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in aile şoförü Gökhan Cumalı’nın cep telefonu ve dijital materyalleri üzerinde yapılan bilirkişi incelemeleri tamamlandı. Yapılan siber ve teknik incelemeler neticesinde, şüphelinin Cumalı’nın CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile girdiği para trafiğine ilişkin kronolojik olarak şu resmi bulgulara ulaşıldı.

AĞBABA: PARA NEREDE?

- 13 Ocak 2024 Tarihli Teslimat: 2024 yerel seçimleri öncesine ait ilk yazışma kayıtlarında; şüpheli Gökhan Cumalı’nın buluşma amacıyla otoparka giriş yaptığı, Milletvekili Veli Ağbaba’nın ise şüpheliye hitaben "para nerede" şeklinde mesaj gönderdiği ve bu süreçte ilk nakit teslimatının yapıldığı belirlendi.

- 4 Mart 2024 Tarihli Teslimat: Yerel seçimlerden yaklaşık üç hafta önce gerçekleşen yazışma ve görsel kayıtlarda; şüpheli Gökhan Cumalı tarafından Veli Ağbaba’ya yurt içi kargo poşeti içerisinde 100.000 Dolar tutarında nakit ödeme ulaştırıldığı tespit edildi.

100 BİN DOLARLIK NAKİT TRANSFERİ

- 4 Ağustos 2025 Tarihli Teslimat: İncelemeye takılan bir diğer adli bulguda ise yine aynı kargo şirketi poşeti kullanılarak 100.000 Dolar seviyesinde bir nakit transferinin daha gerçekleştirildiği; ancak Veli Ağbaba’nın teslimat sonrasında paradaki eksiklikleri öne sürerek şüpheli şoförle bu hususta mesajlaştığı kayıtlara yansıdı.

"ÇANTAYA PARA KOYDUM AÇILMIŞ"

Diyaloglarda Ağbaba'nın Cumalı'ya "Çantamı açan oldu mu?" diye sorduğu ve Cumalı'nın ise "Yok başkanım kimse binmedi arabaya" dediği görülürken, Ağbaba'nın "Dün para koydum çantaya eksilmiş" dediği ve Cumalı'nın "Kimse binmedi başkanım arkaya ben bile binmedim" yanıtını verdiği görüldü.

ŞÜPHELİ GÖKHAN CUMALI’NIN PROFİLİ VE İLİŞKİ AĞI

- Soruşturma kapsamında yürütülen incelemelerde, şüpheli Gökhan Cumalı’nın Veli Ağbaba’nın yanı sıra yer yer CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ailesinin de şoförlüğünü yaptığı ve maaşını İBB’den aldığı öğrenildi.

- Şüphelinin, bahse konu isimlerin şoförlüğünü yürüttüğü süreçte ulaştığı bu yüksek miktarlı nakit hareketlerinin kaynağı ve gönderici profillerinin tespiti amacıyla soruşturmanın derinleştirildiği kaydediliyor.

FUHUŞ SORUŞTURMASINDAN RÜŞVET SORUŞTURMASINA

Elde edilen deliller ve bilirkişi raporu doğrultusunda, söz konusu kayıt dışı para transferlerinin arka planının aydınlatılması amacıyla kargo şirketinden geçmişe dönük transfer ve gönderici taraf veya taraflar araştırılıyor.

Fuhuşa aracılık etmekten tutuklanan şüpheli Gökhan Cumalı’nın, yeni tespit edilen bu dijital deliller kapsamında cezaevinden getirilerek yeniden ifadesine başvurulacağı ve rüşvet/rüşvete aracılık etmek suçlamasıyla hakkındaki soruşturmanın genişletileceği ifade ediliyor.