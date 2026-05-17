Rasim Ozan Kütahyalı\'nın hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği

Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkındaki para hareketleri soruşturma dosyasına girdi. MASAK incelemelerinde milyonlarca liralık para trafiği tespit edildiği belirtildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Yasa dışı bahis”, “Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık”, “Rüşvet” ve “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.

MASAK raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri ve HTS kayıtları doğrultusunda şüphelilerin organize suç örgütü şeklinde hareket ederek yasa dışı bahis ve phishing yöntemiyle elde edilen gelirleri elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden akladıkları tespit edildi.

100 MİLYAR TL VE 2 MİLYAR DOLARLIK PARA HAREKETİ

MASAK analizleri ve mali incelemelerde yaklaşık 100 milyar TL ve yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi tespit edildi. Soruşturma dosyasında örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu niteliğinde olduğu değerlendirildi.

Bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin suç gelirlerinin bankacılık sistemi içerisindeki katmanlandırma işlemlerinde rol aldığı, bloke ve güvenlik süreçlerini etkisiz hale getirmeye yardımcı olduklarına yönelik deliller elde edildiği belirtildi. Ayrıca bazı emniyet personelinin, şüpheliler hakkında verilen yakalama ve gözaltı kararlarına ilişkin sorgulamaları rüşvet karşılığında yaptığı ve operasyon süreçlerine ilişkin bilgi sızdırdığı öne sürüldü.

KÜTAHYALI’NIN HESABINDAKİ PARA HAREKETLERİ DOSYADA

Savcılık dosyasında Rasim Ozan Kütahyalı’nın sadece pasif bir hesap olmadığı belirtildi. Dosyaya göre Kütahyalı’nın hesabından katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen hesaplara yaklaşık 37,7 milyon TL transfer yapıldığı kaydedildi.

Aynı yapı içerisindeki hesaplardan ise Kütahyalı’nın hesabına yaklaşık 15,7 milyon TL giriş olduğu belirtildi. Ayrıca e-para ve ödeme kuruluşları analizlerinde 2022-2024 yılları arasında 6 farklı kuruluştan Kütahyalı’nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 TL giriş yapıldığı tespit edildi.

Söz konusu para hareketlerinin örgütün genel çalışma sistemiyle birlikte değerlendirildiğinde olağan bireysel para trafiği olarak görülmediği ifade edildi.

ÖZEL YAZILIM VE SANAL POS AĞI İDDİASI

Soruşturma kapsamında örgütün özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğu, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı, elektronik para kuruluşları ve sanal POS ağları üzerinden para transfer organizasyonları yürüttüğü belirlendi.

Şüphelilerin suç gelirlerini çok katmanlı finansal sistem içinde dolaştırdığı, kripto varlık sistemlerini aktif kullandığı, kuyumcu ve döviz büroları üzerinden nakit dönüşüm işlemleri yaptığı kaydedildi.

198 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat ve gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

21 ilde 228 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 161 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Operasyon kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyım atanırken, 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu. Ayrıca suç gelirlerinin dolaştırılmasında kullanıldığı değerlendirilen 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar sitesine erişim engeli getirildi.

ÖRGÜT ELEBAŞIYLA BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

Örgütün elebaşı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun ile Rasim Ozan Kütahyalı’nın İstanbul’da gözaltına alındıktan sonra Adana’ya götürüldüğü öğrenildi. Adli tıp kontrolü sonrası gazetecilere konuşan Kütahyalı, “İyiyiz baba. Bende öyle bir para hareketliliği yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz” dedi.

“BENİM BU SUÇLARLA ALAKAM YOK”

Emniyetteki sorgusunda suçlamaları reddeden Kütahyalı’nın, “Söz konusu para hareketliliği alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok” dediği bildirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7’si serbest bırakıldı. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu 154 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.