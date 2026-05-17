Polisin dikkati suikastı önledi! Çantasından kalaşnikof, telefonundan fotoğraf çıktı

17.05.2026 14:25
Avcılar'da polisin şüphe üzerine durdurduğu iki şahıs suç makinesi çıktı. Şüphelilerden biri polise silah doğrultup tetiğe bastı ancak silah tutukluk yaptı. Diğer şüpheli ise çantasını yere atıp üstündeki çelik yelekle kaçtı. Yere atılan çantadan AK-47 tipi otomatik tüfek ele geçirildi, şahsın kaçarken düşürdüğü telefondan ise bir kişinin konum bilgisi, fotoğrafları ve araç bilgileri çıktı. Bir şüpheli gözaltına alındı, diğerini arama çalışmaları sürüyor.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde E-5 Küçükçekmece Menekşe sahil mevkiinde sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. İddiaya göre, E-5 Avcılar'dan Küçükçekmece Menekşe sahili mevkii istikametinde katlanır plaka ile plakasını gizleyerek ilerleyen motosikleti fark eden polis memuru şüpheli şahıslara dur ihtarında bulundu. 

POLİSE DOĞRULTTUĞU SİLAH TUTUKLUK YAPTI

O esnada 2007 doğumlu Mehmet B. İsimli motosikleti kullanan şüpheli silahını polise doğrultarak tetiğe bastığı ancak silah ateş almadığı öğrenildi. Silahına davranan polis memuru, motosiklet sürücüsünü elinden yaraladı. 

ÇELİK YELEKLE KAÇTI, DİĞER ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından motosikleti terk ederek kaçmak isteyen 2 şüpheliden 1999 doğumlu Şehmus Y., çantasını atarak üzerinde bulunan çelik yelek ile olay yerinden kaçtı. Mehmet B. isimli şüpheli ise polis tarafından yakalandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için il genelinde geniş çaplı çalışma başlattığı öğrenildi. Öte yandan kaçan şahıs için bölge civarında drone ile denetimler yapıldı.

ÇANTASINDAN KALAŞNİKOF, TELEFONUNDAN KONUM ÇIKTI

Şehmus Y isimli firari şahsın, olay yerine atıp kaçtığı çantadan bir adet AK-47 tipi otomatik tüfek ele geçildiği aktarıldı. Öte yandan şahsın kaçarken düşürdüğü telefonda ise Beylikdüzü'nde bir şahsın konum bilgisi, fotoğrafları ve araç plaka bilgilerinin yer aldığı öğrenildi.

KAÇAN ŞÜPHELİ SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Öte yandan 1999 Şehmus Y. isimli şahsın 2 adet kasten öldürme, Uyuşturucu madde ticareti, 1 iş yeri kurşunlama ve gasp yağmadan 25 ayrı suç kaydı olduğu belirtildi. Ayrıca şahısların kullandığı motosikletin çalıntı olduğu öğrenildi. 

Kaynak: İHA

  • yol yolcu yol yolcu :
    25 ayrı suç kaydı var ve serbest dolaşıyor? bu ayıpda hepimize yeter.ya o silah tutukluk yapmasaydı?Allah kormuş büyük geçmişler olsun.Ayrıca çorluda şehit edilen iki polisimizinde mekanları cennet olsun.Allah ailellerine sabırlar versin. 11 0 Yanıtla
  • Keskin kılıç Keskin kılıç:
    iki polisimize Allah'tan rahmet diliyorım 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 16:27:51. #7.13#
