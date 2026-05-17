NEC Nijmegen\'den tarihi başarı! Fenerbahçe\'nin muhtemel rakibi oldular

Hollanda Eredivisie'de sezonu üçüncü sırada tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan NEC Nijmegen, gözünü Şampiyonlar Ligi'ne dikti.
5 yıl önce Eredivisie'ye yükselen ve kadrosunda milli futbolcularımız Ahmetcan Kaplan ile Başar Önal'ı da bulunduran Hollanda ekibi, bu derecesiyle devler liginde eleme oynama hakkı kazandı.
Organizasyona 3. eleme turundan dahil olacak NEC Nijmegen, aynı turda mücadele edecek temsilcimiz Fenerbahçe'nin de muhtemel rakipleri arasında yer aldı.
Hollanda ekibi, ligde çıktığı 34 maçta 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 59 puan topladı. Dick Schreuder'in çalıştırdığı takım, rakip fileleri 77 kez havalandırdı.
