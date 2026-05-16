Sosyal Medya Fenomenine 180 Bin TL Ceza

16.05.2026 10:08
Hülya Sönmez, Arnavutköy'de trafikte tartıştığı kadına saldırdığı için 180 bin TL ceza aldı.

Arnavutköy'de trafikte tartıştığı kadına kafa atan sosyal medya fenomeni Hülya Sönmez'e unutamayacağı bir ceza kesildi.

KAFA ATTI

Olay, İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sosyal medyada "Kelebek Sarsılmaz" ismiyle içerik üreten Hülya Sönmez, trafikte başka bir kadın sürücüyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen Sönmez'in, kadın sürücüye kafa attığı anlar çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

FENOMENDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşanan olay sonrası kadın sürücünün karakola giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Görüntüleri inceleyen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ekipleri, olayla ilgili kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Hülya Sönmez yakalandı. 

180 BİN LİRA CEZA VE 60 GÜN EHLİYETİNE EL KONULDU

Araçtan inerek saldırıda bulunduğu belirlenen sosyal medya fenomenine toplam 180 bin TL trafik idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulduğu öğrenildi. Ayrıca şahsın kullandığı aracın da 60 gün süreyle trafikten men edildiği belirtildi.

SALDIRI ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, saldırı anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şahsın araçtan inerek kadın sürücüye saldırdığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Magazin, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
