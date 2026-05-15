Genç doktor, avukat sevgilisinin terasından aşağı düştü! Yaşam savaşı veriyor - Son Dakika
Genç doktor, avukat sevgilisinin terasından aşağı düştü! Yaşam savaşı veriyor

15.05.2026 11:40
Kağıthane'de nöroloji doktoru 29 yaşındaki Alime Özge K., gece saatlerinde 36 yaşındaki avukat erkek arkadaşı Özgür Y'nin evine gitti. Sabah saatlerine dördüncü kattaki terastan düşen genç kadın önce ağaca ardından da kaldırıma çarparak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan doktor entübe edilirken Özgür Y. ile evde bulunan iki kardeşinin bilgi sahibi olarak ifadesi alındı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Telsizler Mahallesi'nde 14 Mayıs Perşembe günü saat 07.00 sıralarında meydana gelen Gaziosmanpaşa'da bir hastanede nöroloji doktoru olarak görev yapan Alime Özge K. (29), gece saatlerinde avukat olan erkek arkadaşı Özgür Y.’nin (36) evine geldi. İddiaya göre evde ikili arasında tartışma çıktı. 

GENÇ KADIN DÖRDÜNCÜ KATTAN AŞAĞI DÜŞTÜ 

Tartışma sırasında ise Alime Özge K.'nin yere cam bardak attığı öne sürüldü. Bir süre sonra uyuyan çift, sabah işe gitmek için alarm sesiyle uyandı. Uyandıktan kısa bir süre sonra Alime Özge K., 4’üncü kattaki terastan aşağı düştü. olayda, 

ENTÜBE EDİLDİ

Önce bina yanında bulunan ağaçlara çarpan kadın doktor ardından kaldırıma savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın doktor, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Alime Özge K.’nin entübe edildiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

"ARKASINDAN TUTMAYA ÇALIŞTIM"

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, avukat Özgür Y.’yi ve evde bulunan kardeşleri Muhammed Dilşad Y. (26) ve Özge Y.’yi (33) gözaltına aldı. Bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulan Özgür Y., yaklaşık 3 aydır kardeşleriyle aynı evde yaşadığını, Alime Özge K. ile bir süredir aralarının bozuk olduğunu ancak olay günü herhangi bir tartışma yaşamadıklarını, sabah zil sesine uyandıklarını, evdeyken Alime Özge K.’nin kapıyı açtığı ardından da koşarak binanın terasından kendisini aşağı bıraktığı, Alime Özge K.'yi arkasından tutmaya çalıştığını ancak engel olamadığını söylediği öğrenildi.

BEDENSEL ENGELLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan çalışmalarda Alime Özge K.’nin yüzde 71 oranında bedensel engeli bulunduğu belirlendi. Polis ekiplerinin görüştüğü çevre sakinlerinin yalnızca düşme sesi duyduklarını, olay öncesinde herhangi bir tartışma sesi duymadıklarını söyledikleri öğrenildi. 

AVUKATIN "MÜSTEHCENLİK" KAYDI VAR

Özgür Y.’nin poliste 'Müstehcenlik' suçundan kaydının bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

OLAY ANI KAMERADA

Diğer yandan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Alime Özge K.'nin yürüyerek binaya geldiği anlar görülüyor. Kadın binaya girdikten yaklaşık 2 saat sonra binanın terasından düşüyor. Kadının yerde yattığını gören bir aracın durduğu anlar da görüntülerde yer alıyor.

"KIZ ARKADAŞIYMIŞ ÇOCUK AYRILMAK İSTEMİŞ"

Olayla ilgili konuşan bina sakini Hüseyin Özkoca (58), "Sabah saat 03.45 gibiydi. Biri kapıda zillere bastı. Sadece bizim zile bastı. Yanlış basmış herhalde. Ondan sonra zile bayağı bir bastı ama kapı açılmadı. Ondan sonra aşağıya inmedik; kapıyı açtık baktık kimse gelmedi, kapattık. Aradan 1 saat geçti. Bir saat sonra pat diye bir ses geldi. Bir baktım herhalde arabalara vurdular dedim. Aşağı bir baktım, adamın bir tanesi yolun ortasında, abi dedi sizin oradan bir tane bayan düştü. Ondan sonra tabi 'Bayan düştü' deyince bir baktım, hakikaten bir bayan var. Koşarak aşağı indim. Karşıdaki çocuk, Özgür arkadaş koşmuş. Onun peşine de ben gittim. Baktık yatıyor. Bir tarafı felç olmuş kızın. Her tarafı kırılmış yani, kırılmayan yeri kalmamış. Ondan sonra 'Ambulansı aradın mı' dedim. 'Ambulansı aradım' dedi, uyuma diyor. Kızın suratına vuruyor ki uyumasın diye. Ondan sonra ambulans geldi 3-4 kişi ambulansa kaldırdık. Kırık her tarafı tabii zorla; sadece ambulansa binerken 'Ah belim' dedi. Daha da hiçbir şey yapmadı zaten, konuşmadı. Ondan sonra ambulans geldi, ekipler geldi. Kız arkadaşıymış herhalde, çocuk ayrılmak istemiş; çocuk ayrılmak isteyince de. Hastanede entübe olmuş. Çocuk da zaten avukat kendisi. Karakolun bahçesinde bekliyorduk, ifadeye çağırdılar. Karakolun bahçesine sordum 'Entübe olmuş' dedi.

Kaynak: DHA

Kağıthane, 3. Sayfa, İstanbul, Yaşam, Son Dakika

