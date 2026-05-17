Eski aşk alevlendi İşte Aziz Yıldırım'ın golcü hedefi
Eski aşk alevlendi İşte Aziz Yıldırım'ın golcü hedefi

17.05.2026 18:14
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın transfer listesindeki isimler belli olmaya devam ediyor. Aziz Yıldırım'ın ara transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile anılan Alexander Sörloth için harekete geçtiği belirtildi. Yıldırım ve ekibinin, hafta içinde oyuncu ve kulübü Atletico Madrid ile masaya oturacağı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul yaklaşırken, başkan adayı Aziz Yıldırım'ın transfer listesindeki isimler belli olmaya devam ediyor.

AZİZ YILDIRIM'IN HEDEFİ SORLOTH

Milliyet'in haberine göre; Aziz Yıldırım, golcü transferinde rotasını Atletico Madrid'de forma giyen 30 yaşındaki Norveçli oyuncu Alexander Sörloth'a çevirdi. 

HAFTA İÇİNDE MASAYA OTURULACAK

Yıldırım ve ekibi daha önce de devre arasında ilgilenilen yıldız santrfor için somut adımlar atmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda hafta içinde oyuncu ve kulübü Atletico Madrid ile masaya oturulacağı belirtildi. 

AYRILIĞA SICAK BAKABİLİR

Yıldırım'ın bu transferde hızlı sonuç almak istediği vurgulanırken, daha önce Trabzonspor'da da forma giyen Sörloth'un, İspanyol ekibinden ayrılığa sıcak bakabileceği ifade edildi. 

21 GOLE KATKI YAPTI

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan 1.95'lik Norveçli golcü, bu sezon Atletico Madrid formasıyla 52 maçta 20 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Sörloth'un Norveç Milli Takımı'nda ise 70 maçta 26 golü bulunuyor. 

    Yorumlar (1)

  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Beni kızdıvmasınlar. 10 sene daha gitmem. Van persie ve Nani ile anlaştık. Öyle transferlev yapacağımki göreceklev. Galatasararayı şampiyon yaptıvmam. Alooo söyleyin emenikeye bizim maçta ağrım falan var deyip oynamasın. Bu şimdi oynarsa dayanamaz gol atar. Tarla yeşillendi mi. Buğdaylar başak saldı mı. Rahat mıyız. 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
