Eski aşk alevlendi İşte Aziz Yıldırım\'ın golcü hedefi

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul yaklaşırken, başkan adayı Aziz Yıldırım'ın transfer listesindeki isimler belli olmaya devam ediyor.
Milliyet'in haberine göre; Aziz Yıldırım, golcü transferinde rotasını Atletico Madrid'de forma giyen 30 yaşındaki Norveçli oyuncu Alexander Sörloth'a çevirdi.
Yıldırım ve ekibi daha önce de devre arasında ilgilenilen yıldız santrfor için somut adımlar atmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda hafta içinde oyuncu ve kulübü Atletico Madrid ile masaya oturulacağı belirtildi.
Yıldırım'ın bu transferde hızlı sonuç almak istediği vurgulanırken, daha önce Trabzonspor'da da forma giyen Sörloth'un, İspanyol ekibinden ayrılığa sıcak bakabileceği ifade edildi.
Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan 1.95'lik Norveçli golcü, bu sezon Atletico Madrid formasıyla 52 maçta 20 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Sörloth'un Norveç Milli Takımı'nda ise 70 maçta 26 golü bulunuyor.
