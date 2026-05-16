Yaşlı Çiftin 10 Milyonluk Altın Dolandırıcılığı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yaşlı Çiftin 10 Milyonluk Altın Dolandırıcılığı

Yaşlı Çiftin 10 Milyonluk Altın Dolandırıcılığı
16.05.2026 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da yaşlı çift, dolandırıcılara 10 milyon 200 bin lira değerindeki altınlarını kaptırdı.

Adana’da yaşayan yaşlı çift, kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu. Şüphelilere yaklaşık 10 milyon 200 bin lira değerindeki altınlarını teslim eden çiftin ihbarı sonrası jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

Yüreğir ilçesinde meydana gelen olayda, 86 ve 79 yaşındaki çifti telefonla arayan şüpheliler, isimlerinin dolandırıcılık ve altın hırsızlığı olayına karıştığını öne sürdü. Operasyon yapılacağını söyleyen şahıslar, evdeki altınların teslim edilmesini istedi.

10 MİLYONLUK ALTINI TESLİM ETTİLER

Dolandırıcıların yönlendirmelerine inanan yaşlı çift, yaklaşık 10 milyon 200 bin lira değerindeki altınlarını şüphelilere verdi. Olayın ardından durumun fark edilmesi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Yaşlı Çiftin 10 Milyonluk Altın Dolandırıcılığı

ADRESTE ALTIN, DÖVİZ VE UYUŞTURUCU HAP BULUNDU

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin saklandığı adresi belirleyerek operasyon düzenledi. Baskında 2 bilezik, 4 çeyrek altın, 46 Cumhuriyet altını, 35 bin TL, 2 bin 140 euro, 720 dinar, 600 dolar ve 8 bin 416 uyuşturucu hap ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden H.A. ve S.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Özet: Adana’da kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, yaşlı çiftin yaklaşık 10 milyon liralık altınını aldı. Operasyonda çok sayıda altın, döviz ve uyuşturucu hap ele geçirilirken 2 kişi tutuklandı.

Yaşlı Çiftin 10 Milyonluk Altın Dolandırıcılığı
Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı Çiftin 10 Milyonluk Altın Dolandırıcılığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında İstanbul'da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında
Herkes RTÜK’ü göreve çağırıyor Esra Erol’a büyük tepki var Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor! Esra Erol'a büyük tepki var
Yok böyle maç Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay Yok böyle maç! Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay
Trump’ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı Trump'ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı
Fenerbahçe Livakovic’in bonservisini belirledi Fenerbahçe Livakovic'in bonservisini belirledi
Songül Öden’den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu

14:19
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti 7 kişi tutuklandı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı
14:08
Parasını altına yatıranlar şokta
Parasını altına yatıranlar şokta
14:03
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan haber var
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
13:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 14:24:20. #.0.5#
SON DAKİKA: Yaşlı Çiftin 10 Milyonluk Altın Dolandırıcılığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.