Yaşlı Çiftin 10 Milyonluk Altın Dolandırıcılığı

Adana’da yaşayan yaşlı çift, kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu. Şüphelilere yaklaşık 10 milyon 200 bin lira değerindeki altınlarını teslim eden çiftin ihbarı sonrası jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

Yüreğir ilçesinde meydana gelen olayda, 86 ve 79 yaşındaki çifti telefonla arayan şüpheliler, isimlerinin dolandırıcılık ve altın hırsızlığı olayına karıştığını öne sürdü. Operasyon yapılacağını söyleyen şahıslar, evdeki altınların teslim edilmesini istedi.

10 MİLYONLUK ALTINI TESLİM ETTİLER

Dolandırıcıların yönlendirmelerine inanan yaşlı çift, yaklaşık 10 milyon 200 bin lira değerindeki altınlarını şüphelilere verdi. Olayın ardından durumun fark edilmesi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

ADRESTE ALTIN, DÖVİZ VE UYUŞTURUCU HAP BULUNDU

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin saklandığı adresi belirleyerek operasyon düzenledi. Baskında 2 bilezik, 4 çeyrek altın, 46 Cumhuriyet altını, 35 bin TL, 2 bin 140 euro, 720 dinar, 600 dolar ve 8 bin 416 uyuşturucu hap ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden H.A. ve S.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

