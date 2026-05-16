Tatilleri olay olmuştu! Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman evleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tatilleri olay olmuştu! Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman evleniyor

Tatilleri olay olmuştu! Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman evleniyor
16.05.2026 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman evlilik kararı aldı. Ünlü türkücü, “Eylülde düğün düşünüyoruz. Bu pazar istemeye geliyorlar” diyerek sevenleriyle müjdeli haberi paylaştı.

Ünlü türkücü Sevcan Orhan, bir süredir birlikte olduğu Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile evlilik kararı aldıklarını açıkladı. Orhan’ın “Bu pazar istemeye geliyorlar” sözleri magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

PHUKET TATİLİ GÜNDEM OLMUŞTU

Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın aşkı, Tayland’ın Phuket adasındaki tatil görüntüleriyle ortaya çıkmıştı. Çiftin birlikte tatil yaptığı kareler uzun süre magazin gündeminde konuşulmuştu. O dönem Buca Belediyesi’nde temizlik işçilerinin maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem kararı almasıyla birlikte tatil görüntüleri tartışma yaratmıştı.

Tatilleri olay olmuştu! Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman evleniyor

"TALİHSİZ ZAMANDA GİTTİK"

Sevcan Orhan, gelen eleştirilere ilişkin yaptığı açıklamada "Talihsiz zamanda gittik. Gerçekten benim işim ve tatilimle ilgisi yok. Görkem Bey kendi açıklama yapar" ifadelerini kullanmıştı.

Tatilleri olay olmuştu! Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman evleniyor

EVLENİYORLAR 

Ünlü türkücü, yaşanan tartışmaların ardından ilk kez ilişkileriyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Sevcan Orhan, Görkem Duman ile evlilik kararı aldıklarını duyurdu. Mutluluğunu paylaşan ünlü sanatçı, düğün planlarını da açıkladı. Orhan, “Çok mutluyum, her şey yolunda, Eylülde de düğünümüzü düşünüyoruz. Bu pazar istemeye geliyorlar.” dedi.

Çiftin evlilik kararı kısa sürede magazin dünyasında gündem oldu.

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tatilleri olay olmuştu! Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman evleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis eylemi sebebiyle PFDK’ye sevk edilen hakem Zorbay Küçük’e ceza çıkmadı Bahis eylemi sebebiyle PFDK'ye sevk edilen hakem Zorbay Küçük'e ceza çıkmadı
İndirimli çiğ köfte yiyen 28 öğrenci hastanelik oldu İndirimli çiğ köfte yiyen 28 öğrenci hastanelik oldu
Daha 14 yaşındaydı 9. sınıf öğrencisi top oynarken hayatını kaybetti Daha 14 yaşındaydı! 9. sınıf öğrencisi top oynarken hayatını kaybetti
İngiltere’yi karıştıran “Casusluk“ olayına Acun Ilıcalı’dan zehir zemberek tepki İngiltere'yi karıştıran "Casusluk" olayına Acun Ilıcalı'dan zehir zemberek tepki
Kurbanlık parasını çıkarmak için çalışmaya geldi, canından oldu Kurbanlık parasını çıkarmak için çalışmaya geldi, canından oldu
CHP’li vekili küplere bindiren video: Derhal görevden alıp hakkında işlem yapın CHP'li vekili küplere bindiren video: Derhal görevden alıp hakkında işlem yapın

13:25
Sadettin Saran’dan Fenerbahçe’ye son kıyak Yıldız isimle anlaştı
Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye son kıyak! Yıldız isimle anlaştı
13:20
Okan Buruk kutlamalardan sonra biletlerini kesti İşte istemediği iki isim
Okan Buruk kutlamalardan sonra biletlerini kesti! İşte istemediği iki isim
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
13:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
12:26
ATM’lerde yeni düzen sessiz sedasız hayata geçiyor Eliniz boş dönebilirsiniz
ATM'lerde yeni düzen sessiz sedasız hayata geçiyor! Eliniz boş dönebilirsiniz
11:50
Detayları Bakan Kurum açıkladı Binalarda yeni dönem başlıyor
Detayları Bakan Kurum açıkladı! Binalarda yeni dönem başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 13:45:32. #7.12#
SON DAKİKA: Tatilleri olay olmuştu! Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman evleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.