Bu halini unutun! Dövüş maçı için 1,5 yılda 45 kilo verdi, bambaşka birine dönüştü

Amerikalı dövüşçü ve oyuncu Gina Carano, Amerikalı eski profesyonel güreşçi Ronda Rousey ile MMA'de karşı karşıya geldi.

RAKİBİNİ 17 SANİYEDE YENDİ

Cumartesi gecesi Intuit Dome’da yapılan karşılaşma, iki efsane ismin yıllar sonra aynı kafeste buluşması nedeniyle büyük ilgi gördü. Netflix’te canlı yayınlanan ilk MMA etkinliği olma özelliği taşıyan organizasyonda Rousey, eski günlerini hatırlatan baskın bir performans sergiledi. Maçın başlamasıyla birlikte Rousey hiç vakit kaybetmeden Carano’nun üzerine gitti. Rakibini 17 saniyede yere alan 39 yaşındaki eski UFC şampiyonu, hızla pozisyon aldı ve kariyeri boyunca birçok maçta zafer getiren kol kilidini uygulayarak maçı kazandı.

MAÇ İÇİN 1,5 YILDA 45 KİLO VERDİ

Gina Carano, maç sonunda Ronda Rousey ile yaptığı dövüş maçı için 1,5 yılda 45 kilo verdiğini açıkladı. Canlı yayında konuşan Carano, ''1,5 yılda 45 kilo verdim. Bunu söylemek bile zor ama her hafta çok ağır çalıştım. Bu kilo bir gecede gitmedi. Eğer Ronda Rousey ile dövüşme hedefim olmasaydı, bunu başaramazdım.'' dedi.

İşte Gina Carano'nun son hali: