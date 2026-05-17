17.05.2026 20:08
ABD Başkanı Donald Trump, Washington-Tahran yönetimleri arasında Orta Doğu'daki savaşı sonlandırmaya yönelik bir anlaşmaya varılıp varılmayacağı henüz netlik kazanmamışken dikkat çeken bir açıklama yaptı. Acele etmesi gerektiğini belirterek Tahran'ı tehdit eden Trump, "İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakere sürecine ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. 

 "İRAN İÇİN ZAMAN DARALIYOR..." 

Kendisine ait sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada Trump, acele etmesi gerektiğini belirterek Tahran'ı tehdit etti. Trump, "İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak. Zaman çok önemli" dedi.

"FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİK" PAYLAŞIMI

Trump, dün İran savaş gemilerinin fırtınalı bir denizde seyrettiğini gösteren yapay zeka üretimi bir fotoğraf paylaşmıştı. Paylaşımda yer alan "Bu, fırtına öncesi sessizlikti" ifadeleri dikkat çekmişti.

ABD’DEN MÜZAKERELER İÇİN İRAN’A 5 ŞART

Öte yandan İran basınında yer alan haberlerde, ABD’nin sunduğu şartların İran’a herhangi bir tazminat ödemeyeceği, İran’ın bloke edilen varlıklarının serbest bırakmayacağı, İran’da yalnızca bir nükleer tesisin faaliyette kalacağı, 400 kilogram zenginleştirilmiş uranyumun İran’dan çıkarılarak ABD’ye teslim edileceği ve tüm cephelerde savaşın sona ermesinin ise müzakere edileceği olduğu ifade edildi.

Haberlerde, söz konusu şartların kabul edilmesi halinde dahi ABD ve İsrail’in saldırı tehditlerinin devam edeceği öne sürülürken, uzmanların ABD’nin önerdiği planı "savaş sırasında ulaşamadığı hedeflere müzakere yoluyla ulaşma girişimi" olarak değerlendirdiği aktarıldı.

İRAN’IN DA 5 ŞARTI VAR

İran basını ayrıca, ABD’nin öne sürdüğü şartların yanı sıra İran’ın müzakere için belirlediği ön şartları yayımladı. Haberlerde, İran’ın herhangi bir müzakerenin başlamasını 5 güven artırıcı ön şartın yerine getirilmesine bağladığı belirtildi. Buna göre İran yönetiminin, özellikle Lübnan başta olmak üzere tüm cephelerde savaşın sona ermesini, İran karşıtı yaptırımların kaldırılmasını, bloke edilen İran varlıklarının serbest bırakılmasını, savaş nedeniyle oluşan zararların tazmin edilmesini ve İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik hakkının kabul edilmesini istediği kaydedildi. 

    Yorumlar (1)

  • Claus Meeir Claus Meeir:
    Ha siiiiii… derler adama bol keseden atiyor 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
