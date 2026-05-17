Süper Lig\'e veda eden son takım Antalyaspor oldu.

Trendyol Süper Lig'İn 34. ve son haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park Antalya oynanan mücadeleyi ev sahibi Antalyaspor 1-0'lık skorla kazandı.

TEK GOL BALLET'TEN

Sami Uğurlu yönetimindeki ev sahibi Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 79. dakikada golcü oyuncusu Samuel Ballet kaydetti.

ANTALYASPOR KÜME DÜŞTÜ

Bu sonuçla birlikte son 6 haftadaki tek galibiyetini alan Antalyaspor, puanını 32'ye yükseltti. Kırmızı-beyazlılar, istediği sonucu almasına rağmen rakipleri ikas Eyüpspor, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa'nın da istediği puanı alması nedeniyle küme düştü. Akdeniz ekibi, 11 sezonun ardından Süper Lig'e veda etti.

KÜME DÜŞEN DİĞER TAKIMLAR

Süper Lig'de daha önce Fatih Karagümrük ve Kayserispor'da küme düşmüştü. Böylece Antalyaspor, Fatih Karagümrük ve Kayserispor, gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek.

BİR SEZONDA 3 TEKNİK ADAMLA ÇALIŞILDI

Akdeniz ekibi, sezona Emre Belözoğlu yönetiminde başladı. Daha sonra Antalyaspor'un başına Erol Bulut'u getirdi. Kırmızı-beyazlı ekipte, kötü gidişatın sona ermemesi üzerine ise Bulut ile yollarını ayırma kararı aldı ve anlaşma sağlanan teknik adam Sami Uğurlu sezonu tamamladı.

SÜPER LİG'E 2015 YILINDA YÜKSELMİŞTİ

Antalyaspor ilk olarak 1981-82 sezonunda Süper Lig'e yükselmişti. Akdeniz ekibi, bu tarihten itibaren 1984-1985, 1986-1987, 2001-2002, 2006-2007, 2013-2014, 2025-2026 sezonları olmak üzere 6 kez küme düşmesine rağmen Süper Lig'de toplam 30 sezon mücadele etti.

Kırmızı-beyazlılar, 2015 yılında normal süresi 1-1, uzatmaları ise 2-2 sona eren karşılaşmanın sonunda yapılan penaltı atışlarında Samsunspor'u 4-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselmişti. Antalyaspor o tarihten bu yana aralıksız Süper Lig'de mücadele ediyordu.

Süper Lig tarihinde en iyi derecesi sezonu 5'inci bitirmek olan Akdeniz ekibi, en farklı galibiyetini Trabzonspor karşısında 7-0 ile, en farklı mağlubiyetlerini ise Beşiktaş ve Gençlerbirliği'ne karşı 6-0 ile almıştı.