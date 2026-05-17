ABD ordusuna ait 2 savaş uçağı havada çarpışıp yere çakıldı

ABD Donanması’na ait iki savaş uçağının, Idaho eyaletindeki Mountain Home Hava Kuvvetleri Üssü’nde düzenlenen bir hava gösterisi sırasında havada çarpıştığı bildirildi.

ALEV TOPU HALİNDE YERE ÇAKILDILAR

Edinilen bilgilere göre kaza, “Gunfighter Skies Air Show” kapsamında gösteri uçuşu yapan Donanmaya ait Boeing F/A-18E/F Super Hornet ile Boeing EA-18G Growler tipi iki uçağın havada çarpışmasıyla gerçekleşti.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, iki savaş uçağının havada çarpıştıktan sonra saniyeler içinde alev aldığı ve parçalanarak hızla yere doğru düştüğü anlar saniye saniye kaydedildi.

HAVA ÜSSÜ TAMAMEN KAPATILDI

Hava gösterisinin ikinci gününde meydana gelen çarpışmanın hemen ardından, olayın yaşandığı Mountain Home Hava Kuvvetleri Üssü askeri yetkililer tarafından tamamen kapatıldı.

GÖRGÜ TANIKLARI 4 PARAŞÜT GÖRDÜ

Bölgedeki görgü tanıkları, uçakların çarpışmasının hemen ardından gökyüzünde 4 paraşütün açıldığını gördüklerini belirterek, uçaktaki mürettebatın infilak ve düşüş anından önce kendilerini fırlatma koltuğuyla uçaktan tahliye etmiş olabileceğini ifade etti.

Ancak yaşanan feci kazada ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin askeri makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kazayla ilgili olarak askeri yetkililerin geniş çaplı bir soruşturma başlattığı bildirildi.