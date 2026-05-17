Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda
17.05.2026 20:26
Beşiktaş'ta üç farklı dönemde forma giyen Kamerunlu santrfor Vincent Aboubakar'ın, Türkiye'ye dördüncü kez dönmeye hazırlandığı iddia edildi. 2. Lig'de şampiyon olarak 1. Lig'e yükselen Bursaspor'un, yıldız ismi kadrosuna katmaya hazırlandığı belirtildi.

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bursaspor, transfer piyasasını sallayacak bir hamleye hazırlanıyor. 

BURSASPOR'DAN ABOUBAKAR BOMBASI

Africa Foot'un haberine göre; Yeşil-beyazlıların, Beşiktaş'ın eski gol makinesi Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Yeni sezonda 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Bursaspor'un Kamerunlu golcüyü kadrosuna katmaya hazırlandığı belirtildi. 

SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK

Şu anda Neftçi Bakü forması giyen 34 yaşındaki tecrübeli forvetin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Azerbaycan kulübünün, Aboubakar'ın kontratındaki uzatma opsiyonunu devreye sokmayı düşünmediği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI 

Neftçi Bakü formasıyla bu sezon 18 resmi maça çıkan deneyimli santrfor, 9 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Süper Lig’e veda eden son takım Antalyaspor oldu.
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
Aksaray’da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3’ü hayatını kaybetti
Diyarbakır’da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Çorlu’da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
