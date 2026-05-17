Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bursaspor, transfer piyasasını sallayacak bir hamleye hazırlanıyor.
Africa Foot'un haberine göre; Yeşil-beyazlıların, Beşiktaş'ın eski gol makinesi Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Yeni sezonda 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Bursaspor'un Kamerunlu golcüyü kadrosuna katmaya hazırlandığı belirtildi.
Şu anda Neftçi Bakü forması giyen 34 yaşındaki tecrübeli forvetin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Azerbaycan kulübünün, Aboubakar'ın kontratındaki uzatma opsiyonunu devreye sokmayı düşünmediği belirtildi.
Neftçi Bakü formasıyla bu sezon 18 resmi maça çıkan deneyimli santrfor, 9 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
