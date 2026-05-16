Diplomasi Erik Dalı\'nın ritmine kapıldı! Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan meydan okuma geldi

16.05.2026 12:01
Belçika’nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde’nin “Erik Dalı” eşliğinde Ankara havası oynadığı görüntüler dikkat çekti. Görüntülerin ardından Fransa Büyükelçiliği’nden esprili bir paylaşım geldi. Belçikalı büyükelçi, 14 Temmuz Milli Bayramı’nda Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont ile karşılıklı “Erik Dalı” oynamaya davet edildi.

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde'nin "Ankara havası" oynadığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerin ardından Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'nden eğlenceli bir davet geldi. Sosyal medyada görüntülere yapılan yorumlarda Belçika Büyükelçisi'nin, geçen yıl Bastille gününde Erik Dalı oynayan Fransa Büyükelçisi'ne rakip çıktığı söylendi.

"ERİK DALI" DAVETİ GELDİ

Bunun üzerine Fransa Büyükelçiliği'nin resmi sosyal medya hesabından dün sürpriz bir meydan okuma geldi. Fransa Büyükelçiliği, Belçika Büyükelçisi'nin Ankara havası oynadığına ilişkin haberin görüntüsüne yer verdiği paylaşımında, "Haberde Belçika'dan Fransa'ya rakip çıktığı ifade ediliyor. O halde önümüzdeki 14 Temmuz Milli Bayramımızda Büyükelçi Hendrik Van de Velde'yi, Büyükelçimiz Isabelle Dumont ile karşılıklı Erik Dalı oynamaya davet ediyoruz" denildi. 

"BEN HAZIRIM"

Dumont da bu paylaşımı alıntılayıp Belçika Büyükelçisi'ni etiketleyerek "Sevgili dostum, ben hazırım" yazdı.

Kaynak: İHA

