Yangından kurtulmuştu, sokakta böyle bulundu

Karabük’te sokakta hareketsiz halde bulunan 61 yaşındaki Salim Ömeroğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SOKAK ORTASINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay, Hürriyet Mahallesi Tuğlu Sokak’ta meydana geldi. Yerde hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Salim Ömeroğlu olduğu tespit edildi.

Ömeroğlu’nun cenazesi, ölüm nedeninin netleşmesi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

GEÇEN ŞUBAT AYINDA YANGINDAN KURTARILMIŞTI

Öte yandan Salim Ömeroğlu’nun, geçen şubat ayında Soğuksu Mahallesi’nde çıkan yangında binada mahsur kaldığı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.