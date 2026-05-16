Gaziantep'te cam silerken 8. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te cam silerken 8. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

Gaziantep\'te cam silerken 8. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
16.05.2026 21:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te cam silerken dengesini kaybederek 8'inci kattan binanın beton teras zeminine düşen 23 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

Gaziantep'te cam silerken dengesini kaybederek 8'inci kattan binanın beton teras zeminine düşen 23 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

Olay, dün Şehitkamil ilçesi Fıstıklık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde cam silen 23 yaşındaki Duygu O., dengesini kaybederek 8'inci kattan binanın beton teras zeminine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Duygu O., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Genç kız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından teslim edilen ailesi tarafından defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te cam silerken 8. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
TFF, Galatasaray’ın kupa törenine katılım göstermedi TFF, Galatasaray'ın kupa törenine katılım göstermedi
Antalya’da yabancı uyruklu şahıs kedinin üzerine bastı, köpeği tekmeledi Antalya'da yabancı uyruklu şahıs kedinin üzerine bastı, köpeği tekmeledi
Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor Sarı-kırmızılılar kupasını kaldırdı Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor! Sarı-kırmızılılar kupasını kaldırdı
Süper Lig’e dönüş yolunda Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor Süper Lig'e dönüş yolunda! Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
2027 hac başvuruları için tarih belli oldu 2027 hac başvuruları için tarih belli oldu

21:44
Rizespor’da Samet Akaydin için yolun sonu
Rizespor'da Samet Akaydin için yolun sonu
21:33
Çorluspor 1947’nin 2. Lig’e yükselişi ilçede coşkuyla kutlandı
Çorluspor 1947’nin 2. Lig’e yükselişi ilçede coşkuyla kutlandı
21:22
Eski MMA dövüşçüsü dalgalarla boğuşan 4 çocuğu kurtardı, kendisi sulara gömüldü
Eski MMA dövüşçüsü dalgalarla boğuşan 4 çocuğu kurtardı, kendisi sulara gömüldü
20:48
Şanlıurfa’da mezarlıkta plastik varilde 21 insan cenini bulundu
Şanlıurfa'da mezarlıkta plastik varilde 21 insan cenini bulundu
18:49
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
18:35
MSB’den ’seferberlik emri’ paylaşımları ile ilgili açıklama
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 22:09:29. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te cam silerken 8. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.