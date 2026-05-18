Rıza Perçin\'den Fenerbahçe ve Trabzonspor\'a olay tepki: Hakkımız helal değil, hesaplaşacağız

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, ligin son maçında Kocaelispor'u 1-0 yenmesine rağmen tarihinde 6. kez Süper Lig'e veda etti.
Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, takımın süper ligden düşmesi sonrası çok sert bir açıklama yaptı. Rıza Perçin, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a haklarını helal etmediklerini ve bir gün hesaplaşacaklarını ifade etti.
Küme düştükleri için üzgün ve sinirli olduklarını belirten Rıza Perçin, ''Galatasaray’ı anladım, tamamen yedeklerle çıktılar. Ama Trabzonspor ve Fenerbahçe’ye hakkımızı helal etmiyoruz. Gençlerbirliği, Trabzonspor’a kupayı verdi; karşılığında ligi aldı. Fenerbahçe ise 2-0’dan 3-2 öne geçti, sonra bilerek maçı verdi. İkisiyle de elbet bir gün hesaplaşacağız.'' dedi.
