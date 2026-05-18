Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman nişanlandı

18.05.2026 00:36
Buca Belediyesi'ndeki işçi eylemleri sırasında yaptıkları Phuket tatiliyle gündeme oturan Belediye Başkanı Görkem Duman ile ünlü şarkıcı Sevcan Orhan, aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı. Sosyal medyadan yüzük taktıkları anı paylaşarak evlilik yolunda ilk resmi adımı attıklarını duyuran Görkem Duman, bu özel günde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Geçtiğimiz yıl Buca Belediyesi'nde yaşanan maaş krizi sırasında yaptıkları Phuket tatiliyle uzun süre gündemden düşmeyen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve ünlü şarkıcı Sevcan Orhan cephesinden evlilik haberi geldi.

“NİŞANIMIZI YAPTIK, YÜZÜKLERİMİZİ TAKTIK”

Bir süredir birliktelikleriyle gündemde olan ve evlilik yolunda ilk resmi adımı atan çiftin, aile arasında düzenlenen törenle nişanlandığı öğrenildi. Sosyal medya hesabından yüzük taktıkları bir fotoğrafı paylaşan Duman, “Bugün hayatımın en özel ve en anlamlı günlerinden birini yaşadım. Sevgili Sevcan Orhan ile hayatlarımızı birleştirme kararımızın ardından, ailelerimizin huzurunda nişanımızı yaptık, yüzüklerimizi taktık. Bu mutluluğumuzu paylaşan, iyi dileklerini ve güzel temennilerini ileten herkese yürekten teşekkür ederim. Allah tüm sevenleri birbirine kavuştursun, herkesin gönlüne göre versin” dedi.

PHUKET TATİLLERİ İLE GÜNDEME OTURMUŞLARDI

Çiftin birlikteliği, geçtiğimiz yıl kasım ayında Buca Belediyesi'nde görev yapan işçilerin maaşlarının ödenmemesi gerekçesiyle eylem başlattığı dönemde patlak veren tatil kriziyle magazin ve siyaset dünyasında geniş yankı bulmuştu.

İşçiler hak arayışındayken, Belediye Başkanı Görkem Duman'ın sevgilisi Sevcan Orhan ile Tayland'ın ünlü Phuket Adası'na tatile gittiği ortaya çıkmıştı. Çifte eşlik eden arkadaş grubunun ve Sevcan Orhan'ın sosyal medyada paylaştığı tatil fotoğrafları, gelen yoğun tepkilerin ardından hesaplardan hızla silinmişti.

Ünlü şarkıcı, daha önce muhabirlerin "İşçilerin maaş alamadığı dönemde tatile gitmeniz çok eleştirildi, bu durumdan rahatsız oldunuz mu?" sorusuna, "Talihsiz bir zamanda gittik" diyerek yaşanan zamanlama hatasını kabul ettiğini belirtmişti.

29 EKİM’DE SAHNE ALDIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Öte yandan Sevcan Orhan'ın, bu tatilden kısa bir süre önce, Buca Belediyesi'nin 29 Ekim 2024'te düzenlediği resmi Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliğinde de sahne alan sanatçı olduğu öğrenilmişti.

