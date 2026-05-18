Trump’tan son dönemin en tuhaf paylaşımı

18.05.2026 00:14
ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya hesabında paylaştığı yapay zeka destekli görsel kısa sürede gündem oldu. Trump’ın korumalarıyla birlikte yürüdüğü karede, yanında kelepçeli bir “uzaylı” figürünün yer alması dikkat çekerken paylaşım kısa sürede binlerce yorum aldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya hesabından yaptığı sıra dışı paylaşım kısa sürede gündem oldu. Trump’ın, kendisine ait Truth Social platformunda yayımladığı yapay zekâ destekli görselde, yanında kelepçeli bir “uzaylı” ile yürüdüğü görüldü.

ELLERİ KELEPÇELİ UZAYLI 

Görselde Trump’a korumaların eşlik ettiği dikkat çekerken, gri renkli insanı andıran uzaylı figürünün ellerinin kelepçeli olması sosyal medyada çok sayıda yorumun yapılmasına neden oldu. Yapay zekâ ile oluşturulduğu değerlendirilen paylaşımın ne amaçla yapıldığına dair ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Paylaşımın son dönemde ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yayınlanan UFO dosyalarına bir gönderme olduğu düşünülüyor. 

    Yorumlar (1)

  • As81855655 As81855655:
    siyirmiş, irandan çıkış yolu ariyor. 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
