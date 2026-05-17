İsrail\'de Kontrollü Patlama

Kudüs’ün batısında yer alan Beyt Şemeş bölgesinde meydana gelen büyük bir patlama, bölgede hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu.
Patlamanın hemen ardından yerel kaynaklar, İsrail ordusunun acil durum ekiplerinin olay yerine girişini engellediğini öne sürdü. Bu durum, patlamanın dışarıdan gizlenen hassas bir askeri tesiste meydana gelmiş olabileceği iddialarını doğurdu. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ise patlama bölgesinden dev alevlerin ve gökyüzünü kaplayan yoğun bir duman bulutunun yükseldiği anlar anbean kaydedildi.
Kısa süreli paniğin ardından İsrail devlet televizyonu KAN, olayın detaylarını paylaştı. Habere göre, patlamanın İsrail'in önde gelen savunma şirketlerinden Tomer'e ait bir test alanında gerçekleştiği bildirildi.
Roket ve füze motorları üretimi yapan Tomer şirketinden konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada ise endişelenecek bir durum olmadığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu patlamanın daha önceden takvimi belirlenmiş, tamamen kontrollü bir şekilde icra edilen ve "başarıyla sonuçlanan" bir motor testi olduğu ifade edildi.
