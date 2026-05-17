Leao\'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket

İtalya Serie A ekibi Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao'nun sezon sonunda takımdan ayrılması beklenirken, yıldız ismin adı Fenerbahçe ile de anılıyordu.

LEAO'DAN ŞAMPİYONLUK PAYLAŞIMLARINA BEĞENİ

Portekizli sol kanat oyuncusu Leao, sosyal medya hesabından yaptığı beğenilerle Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Yıldız oyuncu, Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'da Victor Osimhen, Leroy Sane ve Ismail Jakobs'un şampiyonluk gönderilerini beğendi.

GALATASARAYLILARI HEYECANLANDIRDI

Deneyimli oyuncunun bu hamlesi Galatasaraylı taraftarlarda heyecan yarattı. Futbolseverler, Leao'nun Galatasaray'a transfer olabileceği iddialarını değerlendirdi.