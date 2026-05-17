Mourinho üzgün! Namağlup tamamladığı ligi kaçıncı bitirdiğine inanamayacaksınız
17.05.2026 00:30
Portekiz Süper Ligi'nin 34. ve son hafta maçında Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, deplasmanda Estoril'i 3-1 yendi. Sezonu namağlup tamamlayan Benfica, topladığı 80 puanla ligi üçüncü sırada noktaladı.

Portekiz Süper Ligi'nin 34. ve son hafta maçında Estoril ile Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica karşı karşıya geldi. Antonio Combra Mota Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Benfica, 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.

BENFICA SEZONU GALİBİYETLE TAMAMLADI

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Richard Rios, 13. dakikada Alexander Bah ve 15. dakikada Rafa Silva kaydetti. Estoril'in tek golü 90. dakikada Peixinho'dan geldi. 

MOURINHO NAMAĞLUP ÜÇÜNCÜ

Bu sonuçla birlikte puanını 80'e yükselten Jose Mourinho'nun Benfica'sı, sezonu namağlup tamamlamasına rağmen üçüncü oldu. Estoril ise ligi 39 puanla noktaladı. 

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILAMADI

Sezonu üçüncü sırada noktalayan Mourinho'nun öğrencileri, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanamadı. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ömer Faruk Ömer Faruk:
    O puan ı burda alsA şampiyon du 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
