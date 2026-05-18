Baykar\'ın imzası Atina\'yı karıştırdı! Fransa\'yı hain ilan ettiler

Yunanistan merkezli Pentapostagma gazetesi, Baykar ile Fransız savunma devi Safran arasında imzalanan iş birliği anlaşmasının Atina’da büyük rahatsızlık yarattığını yazdı. Haberde, Baykar’ın Avrupa savunma sanayiindeki etkisini hızla artırdığı vurgulanırken, Fransız teknolojilerinin Bayraktar TB2 İHA’larına entegre edileceği belirtildi.

“FRANSA BİZE İHANET ETTİ” MANŞETLERİ

Atina merkezli medya kuruluşları, anlaşmayı sert başlıklarla gündeme taşıdı. Bazı yayın organları gelişmeyi “ Fransa bize ihanet etti” sözleriyle yorumlarken, Paris yönetiminin Türk savunma sanayisiyle iş birliği yapmasının Yunan kamuoyunda şok etkisi yarattığı ifade edildi.

SAFRAN SİSTEMLERİ BAYRAKTAR TB2’YE ENTEGRE EDİLECEK

Uluslararası savunma kaynaklarına dayandırılan haberde, Safran tarafından geliştirilen “Euroflir 410” elektro-optik sisteminin Bayraktar TB2 İHA’larında kullanılacağı aktarıldı. Akşam'daki habere göre sistemlerin keşif, gözetleme, hedef tespiti ve hedef takibi görevlerinde kullanılacağı belirtilirken, özellikle ihracat pazarına yönelik TB2 platformlarında değerlendirileceği kaydedildi.

Anlaşma kapsamında sensör teknolojileri, navigasyon sistemleri ve güdümlü mühimmat çözümleri alanlarında ortak çalışmalar yürütüleceği ifade edildi.

“İŞ BİRLİĞİ TB2 İLE SINIRLI DEĞİL”

Yunan basınında yer alan analizlerde, Baykar-Safran ortaklığının yalnızca Bayraktar TB2 ile sınırlı olmadığı öne sürüldü. Fransız teknolojilerinin ilerleyen dönemde Bayraktar Akıncı ve Kızılelma platformlarında da kullanılabileceği iddia edildi. Haberde ayrıca Kızılelma insansız savaş uçağında Ukrayna motorlarının kullanıldığı da hatırlatıldı.

ATİNA’DAN PARİS’E TEPKİ

Pentapostagma’nın analizinde, anlaşmanın Yunanistan ile Fransa arasında yenilenen savunma iş birliği anlaşmasının hemen ardından gelmesine dikkat çekildi. Haberde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un daha önce yaptığı “Fransa gerektiğinde Yunanistan’ın yanında olacaktır” açıklamaları hatırlatılarak, Paris yönetiminin aynı dönemde Türk savunma sanayisiyle iş birliği yapmasının Atina’da “çelişkili” bulunduğu belirtildi. Yunan yayın organı, Atina yönetiminin Paris nezdinde diplomatik girişimlerde bulunarak anlaşmanın iptal edilmesini veya askıya alınmasını talep etmesi gerektiğini savundu.

KATHIMERINI: AVRUPA’NIN KAPILARI BAYKAR’A AÇILDI

Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini de anlaşmayı manşetine taşıdı. Gazetenin analizinde, Baykar’ın Avrupa savunma pazarındaki konumunu önemli ölçüde güçlendirdiği belirtilirken, iş birliğinin şirket için Avrupa’nın kapılarını daha geniş şekilde araladığı değerlendirmesi yapıldı.