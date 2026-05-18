Beyaz Saray duyurdu! ABD ile Çin arasında piyasaları etkileyecek adım

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmeye yönelik yeni mutabakatlar açıklandı. Beyaz Saray, tarafların ticaret, yatırım, tarım ve havacılık alanlarında kapsamlı anlaşmalara vardığını duyurdu.

ABD-ÇİN TİCARET VE YATIRIM KURULLARI KURULUYOR

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, bir ABD Başkanının 2017’den bu yana Çin’e gerçekleştirdiği ilk ziyaret kapsamında Trump ile Şi’nin çeşitli konularda uzlaşı sağladığı belirtildi. Açıklamada, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla ABD-Çin Ticaret ve Yatırım Kurullarının kurulmasına karar verildiği ifade edildi.

Ticaret Kurulunun hassas nitelik taşımayan mallara ilişkin ikili ticaretin yönetilmesine imkan sağlayacağı belirtilirken, Yatırım Kurulunun ise yatırımlarla ilgili konuların ele alınacağı hükümetler arası bir platform görevi üstleneceği aktarıldı.

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ VE KRİTİK MADENLER GÜNDEMDE

Açıklamada, Çin’in nadir toprak elementleri ve diğer kritik minerallere ilişkin tedarik zincirindeki aksaklıklara dair ABD’nin endişelerini gidereceği bildirildi. Ayrıca Pekin yönetiminin, nadir toprak üretimi ve işleme ekipmanları ile bu alandaki teknolojilerin satışına yönelik yasak ve kısıtlamalar konusunda Washington’un taleplerini değerlendireceği kaydedildi.

ÇİN'DEN 200 BOEING UÇAĞI ALIMI

Beyaz Saray açıklamasında, Çin’in Çinli hava yolu şirketleri adına Amerikan yapımı 200 Boeing uçağının alımını onayladığı duyuruldu. Bu anlaşmanın ABD imalat sektöründe yüksek ücretli ve nitelikli istihdam yaratmasının beklendiği vurgulandı.

TARIM ÜRÜNLERİNDE MİLYAR DOLARLIK TAAHHÜT

Çin’in, 2026, 2027 ve 2028 yıllarında ABD tarım ürünlerinden yılda en az 17 milyar dolarlık alım yapacağı açıklandı. Ayrıca Çin’in ABD sığır eti ürünlerinin pazara erişimini yeniden sağladığı ve bazı eyaletlerden kümes hayvanı ithalatına yeniden başladığı belirtildi.