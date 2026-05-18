Libya'da Kayıp Genç Bulundu

18.05.2026 00:49
5 gündür kayıp olan Mervan el-Behici, arızalı aracının yanında sağ olarak bulundu.

Libya'nın kuzeydoğusundaki çölde 5 gündür kayıp olan Mervan el-Behici, kurtarma ekipleri tarafından arızalanan aracının yanında sağ bulundu.

Libya medyasında yer alan haberlere göre, Behici'yi bulmak için 5 gündür sürdürülen arama çalışmaları sonuç verdi.

Behici'nin, Echara bölgesinin doğusundaki çölde arızalanan aracının yanında sağ bulunduğu aktarıldı.

Libyalı genç Behici'nin bulunması için sosyal medyada kampanya başlatılmış, bir askeri helikopterin de katıldığı arama çalışmalarında kurtarma ekipleri ve çok sayıda gönüllü seferber olmuştu.

Sosyal medyada, Behici'nin ekipler tarafından sağ bulunduğu anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Kaynak: AA

