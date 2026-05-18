Trump: Yarın İran\'a yapılacak saldırıyı erteledim

TRUMP'TAN İRAN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik yarın yapılması planlanan askeri saldırıyı ertelediğini açıkladı. Trump; Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan liderlerinin kendisinden saldırıyı durdurmasını talep ettiğini belirtti.

"YARIN İRAN'A SALDIRI DÜZENLEMEYİ PLANLIYORDUK"

Trump açıklamasında şunları söyledi: "Yarın İran'a saldırı düzenlememiz planlanıyordu. Katar Emiri, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı, İran'a karşı planladığımız askeri saldırıyı erteleme talebinde bulundu.

Yarın İran'a planlanan saldırıyı gerçekleştirmeyeceğiz. Kabul edilebilir bir anlaşmaya varılmaması durumunda, İran'a karşı anında tam kapsamlı ve büyük ölçekli· bir saldırıya hazır olmaları için orduya talimat verdim."

PEZEŞKİYAN: DİYALOG, TESLİM OLMAK ANLAMINA GELMEZ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan da açıklama geldi. Pezeşkiyan ülkesinin çıkarlarını gözetme konusunda geri adım atmayacaklarını belirtti. İran yönetiminin, halkın çıkarlarını koruyarak diyaloga girdiğine ve hiçbir şekilde yasal haklardan vazgeçilmeyeceğine vurgu yapan Pezeşkiyan, “Diyalog teslim olmak anlamına gelmez.” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan ayrıca, tüm güçleriyle İran’ın çıkarlarının koruyucusu olacaklarını söyledi.

Öte yandan Reuters haber ajansına konuşan Pakistanlı bir kaynak, İran yönetiminin hazırladığı revize edilmiş teklifin Pakistan üzerinden ABD’ye resmen iletildiğini söyledi. Haberde, teklifin Tahran ile Washington arasındaki gerilimi azaltmaya yönelik yeni bir diplomatik girişim olduğu belirtildi.

PAKİSTAN: FAZLA VAKTİMİZ KALMADI

Pakistanlı kaynak, müzakere sürecinin oldukça hassas bir aşamaya geldiğini ifade etti. Tarafların masadaki şartları sürekli değiştirdiğini belirten kaynak, “Fazla vaktimiz kalmadı. Her iki taraf da sürekli olarak kale direklerinin yerini değiştiriyor ve hedefleri farklı noktalara çekiyor” dedi. Açıklama, diplomatik görüşmelerde belirsizliğin sürdüğüne işaret etti.

ARKA KAPI DİPLOMASİSİ HIZ KAZANDI

Söz konusu gelişmenin, bölgede devam eden çatışmaların diplomatik yollarla sona erdirilmesi amacıyla yürütülen arka kapı diplomasisinin hız kazandığı bir dönemde yaşandığı değerlendiriliyor. Tarafların İran’ın sunduğu yeni teklif üzerinden nasıl bir yol haritası izleyeceği ise henüz netlik kazanmadı.