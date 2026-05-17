Jandarma Üsteğmen Oğuzhan Varol Kalp Krizinden Vefat Etti

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde karakol komutanı olarak görev yapan 27 yaşındaki Jandarma Üsteğmen Oğuzhan Varol, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Mudurnu'da yaklaşık 3 yıldır görev yapan Konya doğumlu Jandarma Üsteğmen Oğuzhan Varol, sabah saatlerinde rahatsızlandı. Durumun fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Varol, ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan genç üsteğmen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Üsteğmen Oğuzhan Varol için Bolu merkezde tören düzenleneceği, ardından cenazesinin defnedilmek üzere memleketi Konya'nın Beyşehir ilçesine uğurlanacağı öğrenildi. - BOLU