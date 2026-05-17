Bursa\'da erkek turistler camiye etek giyerek girdi

Bursa'da tarihi bir camiyi ziyaret eden erkek turistler, giyim kuralları gereği girişte sunulan kıyafetleri yanlış anlayınca ortaya renkli ve ilginç görüntüler çıktı. Camilerde ibadet alanlarının kutsallığına ve ziyaret kurallarına saygı çerçevesinde, kapı girişlerinde şortlu erkekler için şalvarlar, kadınlar içinse baş örtüsü ve uzun etekler bulunduruluyor.

ŞORT ENGELİNİ ETEK GİYEREK AŞTILAR

Üzerlerinde şort olan erkek turistler, camiye girebilmek için bacaklarını kapatmaları gerektiğini fark ettiler. Ancak kendileri için ayrılan erkek şalvarları yerine, kadınların giymesi için bırakılan renkli ve çiçek desenli etekleri kendilerine yönelik sanarak üzerlerine geçirdiler.

HERŞEYDEN HABERSİZ CAMİ TURU

Etekleri giydikten sonra durumun farkına varmayan turistler, son derece rahat tavırlarla cami turuna devam etti. Cami içerisinde eteklerle dolaşan, mimariyi inceleyen ve cep telefonlarıyla fotoğraf çeken erkek turistlerin bu halleri, çevredeki diğer ziyaretçiler tarafından hem şaşkınlıkla hem de tebessümle karşılandı.

SAYGI GÖSTERMEK İSTERKEN SOSYAL MEDYA FENOMENİ OLDULAR

Tamamen iyi niyetle, kutsal bir mekana ve yerel kültürün kurallarına saygı göstermek isterken yaşanan bu tatlı dil/kültür karmaşası, izleyenleri güldürdü. Turistlerin bu sempatik ve kurallara uymaya çalışan halleri, sosyal medyada da kısa sürede en çok paylaşılan ve izlenen eğlenceli anlar arasına girmeyi başardı.