Bursa'da erkek turistler camiye etek giyerek girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da erkek turistler camiye etek giyerek girdi

Haberin Videosunu İzleyin
Bursa\'da erkek turistler camiye etek giyerek girdi
17.05.2026 23:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bursa\'da erkek turistler camiye etek giyerek girdi
Haber Videosu

Bursa’nın tarihi ve manevi atmosferini solumak isteyen yabancı turistler, cami ziyareti sırasında unutulmaz bir anıya imza attı. Kutsal mekana saygı göstermek adına kıyafet kurallarına uymaya çalışan şortlu erkek turistler, kendilerine sunulan seçenekleri karıştırınca ortaya hem düşündüren hem de izleyenleri gülümseten tarihi kareler çıktı.

Bursa'da tarihi bir camiyi ziyaret eden erkek turistler, giyim kuralları gereği girişte sunulan kıyafetleri yanlış anlayınca ortaya renkli ve ilginç görüntüler çıktı. Camilerde ibadet alanlarının kutsallığına ve ziyaret kurallarına saygı çerçevesinde, kapı girişlerinde şortlu erkekler için şalvarlar, kadınlar içinse baş örtüsü ve uzun etekler bulunduruluyor.

ŞORT ENGELİNİ ETEK GİYEREK AŞTILAR 

Üzerlerinde şort olan erkek turistler, camiye girebilmek için bacaklarını kapatmaları gerektiğini fark ettiler. Ancak kendileri için ayrılan erkek şalvarları yerine, kadınların giymesi için bırakılan renkli ve çiçek desenli etekleri kendilerine yönelik sanarak üzerlerine geçirdiler.

Bursa'da erkek turistler camiye etek giyerek girdi

HERŞEYDEN HABERSİZ CAMİ TURU 

Etekleri giydikten sonra durumun farkına varmayan turistler, son derece rahat tavırlarla cami turuna devam etti. Cami içerisinde eteklerle dolaşan, mimariyi inceleyen ve cep telefonlarıyla fotoğraf çeken erkek turistlerin bu halleri, çevredeki diğer ziyaretçiler tarafından hem şaşkınlıkla hem de tebessümle karşılandı.

SAYGI GÖSTERMEK İSTERKEN SOSYAL MEDYA FENOMENİ OLDULAR 

Tamamen iyi niyetle, kutsal bir mekana ve yerel kültürün kurallarına saygı göstermek isterken yaşanan bu tatlı dil/kültür karmaşası, izleyenleri güldürdü. Turistlerin bu sempatik ve kurallara uymaya çalışan halleri, sosyal medyada da kısa sürede en çok paylaşılan ve izlenen eğlenceli anlar arasına girmeyi başardı.

Güncel, Bursa, Cami, Son Dakika

Son Dakika Bursa Bursa'da erkek turistler camiye etek giyerek girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mert çelik mert çelik:
    türban takmamıslar 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
AK Parti ve CHP anlaştı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi
Gaziantep’te cam silerken 8. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti Gaziantep'te cam silerken 8. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
Celtic taraftarı sevinçten sahaya inmişti Şampiyonluk el değiştirebilir Celtic taraftarı sevinçten sahaya inmişti! Şampiyonluk el değiştirebilir
Malatya’da sosyal medyada tartışan gençlerin çocuk parkındaki kavgası kanlı bitti Malatya'da sosyal medyada tartışan gençlerin çocuk parkındaki kavgası kanlı bitti
Ameliyat olan Zeydan Karalar, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu Ameliyat olan Zeydan Karalar, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu
Leao’dan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket Leao'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket
Kocaeli’deki tarihi gençlik buluşmasına, Erdoğan ve Ayasofya koreografisi damga vurdu Kocaeli'deki tarihi gençlik buluşmasına, Erdoğan ve Ayasofya koreografisi damga vurdu
Mourinho üzgün Namağlup tamamladığı ligi kaçıncı bitirdiğine inanamayacaksınız Mourinho üzgün! Namağlup tamamladığı ligi kaçıncı bitirdiğine inanamayacaksınız
İsrail’de korku yaratan patlamanın altından askeri tesisteki test çıktı İsrail'de korku yaratan patlamanın altından askeri tesisteki test çıktı

00:05
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri netleşti
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşti
22:23
ABD ordusuna ait 2 savaş uçağı havada çarpışıp yere çakıldı
ABD ordusuna ait 2 savaş uçağı havada çarpışıp yere çakıldı
22:22
Yolcu kabin görevlisini ısırınca uçak rota değiştirdi
Yolcu kabin görevlisini ısırınca uçak rota değiştirdi
22:01
Süper Lig’e veda eden son takım Antalyaspor oldu.
Süper Lig'e veda eden son takım Antalyaspor oldu.
22:00
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak
21:24
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
20:26
Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda
Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda
20:08
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
20:05
Aksaray’da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3’ü hayatını kaybetti
Aksaray'da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti
17:54
Diyarbakır’da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Diyarbakır'da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
17:28
Çorlu’da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
Çorlu'da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 00:26:59. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa'da erkek turistler camiye etek giyerek girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.