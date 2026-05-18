Mersin'de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı

18.05.2026 17:52
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir lokantaya silahlı saldırı düzenleyip kaçan şüpheli farklı yerlerde şu ana kadar 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi de yaraladı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, şüphelinin yakalanması için helikopter destekli çalışmalar devam ediyor.

Olay, Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Dörtler Mahallesi'nde meydana geldi. Şüpheli M.Ö., Sabri Pan'a ait lokantaya gelerek silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu işletme sahibi Sabri Pan kaldırıldığı hastanede, iş yerinde çalışan Ahmet Ercan Can ise olay yerinde hayatını kaybetti. 

YOLDAKİ ÇOBANI VE TIR ŞOFÖRÜNÜ DE ÖLDÜRDÜ

Araçla kaçan saldırgan Kaburgediği Mahallesi sınırlarında hayvan otlatan gençlerden Yusuf Oktay ile Yenimahalle sınırlarında evinin oradaki tır şoförü Abdullah Koca'yı da öldürdü. Şüpheli, bu sırada gittiği güzergahta 8 kişiyi de yaraladı. 

HER YERDE ARANIYOR

İhbar üzerine olay yerlerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, şüphelinin yakalanması için helikopter destekli çalışmaların devam ettiği bildirildi.

SAYI ARTABİLİR

Saldırganın açtığı ateş sonrasında şu ana kadar 4 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı, yaralı sayısının artabileceği öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

